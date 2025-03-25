В российских парках и заповедниках начнут летать БПЛА

Фонд «Природа и люди» в партнерстве с компанией «Беспилотные авиационные системы» исследует возможности использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщил генеральный директор фонда Сергей Рыбаков.
«При помощи инновационных технологий возможно создать онлайн-систему мониторинга окружающей среды, с детализацией о состоянии воздуха, воды, растительного и животного мира заповедной системы Российской Федерации», — отметил Рыбаков в диалоге с «ТАСС». Он также подчеркнул, что заповедные территории являются ключевой областью для гражданского использования БПЛА, что способствует устойчивому экономическому развитию России.
По его словам, беспилотники могут заменить рискованную и трудоемкую работу сотрудников органов исполнительной власти на территориях, которые составляют более 13% площади страны. Особенно это касается районов со сложным рельефом и изменчивыми климатическими условиями.
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