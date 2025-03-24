Начальник УМВД Перми Салтыков поддержал идею ЛДПР по выплатам полицейским

Глава УМВД Перми Алексей Салтыков предложил масштабировать идею ЛДПР по дополнительным выплатам участковым на других сотрудников полиции. Отвечая на вопрос фракции на заседании гордумы Перми 25 марта, Салтыков ответил, что некомплект сотрудников среди других служб превышает нехватку участковых, и неплохо было бы и их стимулировать материально. Трансляция заседания проходит на сайте думы.
«Что касается дополнительных выплат, любой руководитель будет поддерживать данный вид деятельности. Но единственное, что хочу сказать, у нас не только участковые работают с гражданами. У нас есть и другие подразделения — это и ППС, ДПС, батальон конвойной службы, которые ежедневно работают с гражданами. В данных подразделениях некомплект еще выше», — отметил Салтыков.
По его словам, да, нужны меры поддержки участковых. «Но если подходить к этому вопросу с большей серьезностью, я считаю, что все подразделения должны быть в этом списке», — отметил Салтыков.
Ранее URA.RU сообщало о том, что руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников предложил губернатору Дмитрию Махонину ввести выплаты по 10 000 для участковых полиции. Их зарплаты сегодня меньше средней по краю, и поэтому некомплект составляет 25%.
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