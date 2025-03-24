Общество Свердловский суд отпустил из-под ареста фигурантов по делу Чернецкой 25 марта 2025 в 12:14 Размер текста - 17 + Бизнесвумен попали под следствие в прошлом году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Ленинский районный суд выпустил из-под ареста Ольгу Котельникову («Райз») и Альбину Чернову («ЖД-Экспорт») — фигурантов большого уголовного дела о незаконном возмещении НДС, в которое попала бывшая невестка мэра Аркадия Чернецкого — Анастасия. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Суд отказал следователям в продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Котельниковой и Черновой избрали запрет определенных действий», — сообщили в суде. Новость по теме Свердловский экс-борец с коррупцией рассказал, как передавал взятку бывшему главе налоговой Предпринимателей задержали в прошлом году после обысков в бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, Чернецкая, Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург») и строитель Василий Петров («Шудья») предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями и получили крупные вычеты — до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Андрея Дьякова. Последнему вменяют превышение должностных полномочий и взятку в размере 200 млн рублей. Он заключил досудебное соглашение, в рамках которого дал показания на бывшего главу свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергея Логинова, говорил источник URA.RU. Сам Логинов, предположительно, находится за пределами РФ. Также в деле фигурируют предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован) и директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов. Все, что известно о резонансной истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ленинский районный суд выпустил из-под ареста Ольгу Котельникову («Райз») и Альбину Чернову («ЖД-Экспорт») — фигурантов большого уголовного дела о незаконном возмещении НДС, в которое попала бывшая невестка мэра Аркадия Чернецкого — Анастасия. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Суд отказал следователям в продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Котельниковой и Черновой избрали запрет определенных действий», — сообщили в суде. Предпринимателей задержали в прошлом году после обысков в бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, Чернецкая, Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург») и строитель Василий Петров («Шудья») предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями и получили крупные вычеты — до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Андрея Дьякова. Последнему вменяют превышение должностных полномочий и взятку в размере 200 млн рублей. Он заключил досудебное соглашение, в рамках которого дал показания на бывшего главу свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергея Логинова, говорил источник URA.RU. Сам Логинов, предположительно, находится за пределами РФ. Также в деле фигурируют предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован) и директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов. Все, что известно о резонансной истории, — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям