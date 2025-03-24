Бесплатные путевки в санаторий «Утес» под Челябинском получат дети бойцов СВО

Дети участников специальной военной операции смогут получить бесплатные путевки в санаторий «Утес», который находится около Челябинска. Решение единогласно приняли депутаты городской думы, передает корреспондент URA.RU.
«Предлагается расширить число получателей социальной услуги, оказываемой социально-оздоровительным центром „Утес“. В число получателей путевок для отдыха и оздоровления добавить детей участников СВО», — заявила в докладе на заседании гордумы председатель Комитета финансов администрации Челябинска Виктория Шин, передает корреспондент URA.RU. Депутаты поддержали инициативу.
Расширить меры социальной поддержки для семей участников СВО предложил ранее депутат гордумы Антон Рыжий. В числе предлагаемых новых льгот прозвучало предложение о бесплатных путевках в «Утес» в Сосновском районе.
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