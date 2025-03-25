На сколько дорожает иномарка по пути в Россию

Иномарка, собранная в Китае, дорожает почти в три раза по пути в Россию. Как рассказал в интервью URA.RU глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, основной рост цены сейчас происходит из-за государственного регулирования.
«Сегодня 40% стоимости иномарки — это таможенный сбор, таможенная пошлина, 20-процентный НДС, акциз и утилизационный сбор. Утильсбор отмечу особо, потому что он принят в 2024 году, и теперь ежегодно индексируется. В цене небольшой машины с двигателем до 2.0 л утильсбор составляет почти 700 тысяч рублей», — сказал эксперт.
По словам эксперта, цены на иномарки также выросли из-за подорожания логистики, материалов и комплектующих. Доставка иностранных авто в Россию сейчас идет более длинными маршрутами и по более высоким расценкам.
Алексей Подщеколдин приводит в пример китайский автомобиль, который отпускают с завода по цене 900 тысяч рублей. По дороге в Россию она дорожает до 2,6 млн рублей, то есть в 2,8 раза. К исходной цене, добавляется госрегулирование — 40%, транспортировка в Россию — 14%, маржа дистрибьютора и дилера — 6% и 5%.
Эксперт рассказал, что средняя цена машины на российском рынке в 2024 году составила 3,35 млн рублей. Это на 46% больше, чем в 2022 году — 2,29 млн рублей. И на 14% больше, чем в 2023-м — 2,92 млн рублей. В досанкционном 2021 году автомобиль в среднем стоил 1,99 млн рублей.
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