Городская дума Челябинска на заседании 25 марта одобрила расширение границ города за счет поселков Западный и Пригородный. Спикер гордумы Сергей Буяков сообщил URA.RU, что окончательное решение по этому вопросу остается за заксобранием региона (ЗСО), передает корреспондент.
«По инициативе наших коллег, депутатов Сосновского района, мы рассматривали изменение границ с возможным учетом поселков Западный и Пригородный в будущей конфигурации Челябинского городского округа. Финальные решения остаются за депутатами законодательного собрания Челябинской области», — подчеркнул Буяков.
По словам спикера, депутаты гордумы, представляющие интересы челябинцев, единогласно поддержали проведение голосования по вопросу изменения границ. Это решение принято в соответствии с действующим законодательством и отражает мнение жителей города, которое формировалось на встречах и в ходе общения депутатов с избирателями.
«Мнения, которые мы получаем в разных формах общения с жителями, выразились проведением голосования. В нем единогласно 35 депутатов проголосовали за изменения», — отметил Буяков. В случае положительного решения ЗСО территория Челябинска увеличится за счет присоединения поселков Западный и Пригородный.
Идею объединения Челябинска с поселками Западный и Пригородный власти начали обсуждать в конце 2024 года. Губернатор Алексей Текслер на прямой линии отмечал, что это позволит синхронизировать развитие инфраструктуры. Мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение «перспективным», а глава Сосновского района Евгений Ваганов указывал на быстрый рост населения в пригороде как на необходимость такого шага. О том, что изменится для жителей поселков — в материале URA.RU.
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