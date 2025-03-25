Шеф свердловской полиции высказался о мигрантах, которые снесли дверь здания МВД

В свердловской полиции разобрали инцидент с иностранцами, которые 11 марта снесли двери миграционного центра на улице Сулимова, 46. Об этом на 41-м заседании регионального заксобрания заявил глава ГУ МВД по области генерал-лейтенант Александр Мешков.
«Перед открытием народ скопился, там проход небольшой — слетела дверь. Все это мы разобрали и сегодня обеспечиваем охрану порядка, в прилегающих территориях работают посты ГИБДД», — сказал Мешков.
В ведомстве прогнозировали увеличение наплыва посетителей в миграционных центрах. Причиной этого стал указ российского президента Владимира Путина о необходимости лицам без гражданства определить статус до 30 апреля, считает Мешков. По его мнению, в апреле наплыв в центр будет еще больше.
Скоро в городе появятся два новых учреждения на улице Кислородной, 8. «Мы посчитали, новый центр за смену сможет принять до двух с половиной тысяч человек без очередей. Там будут окна, электронные записи. Мы предусмотрим, чтобы нагрузки на одно место не было», — отметил офицер.
За прошедший год в Свердловскую область въехало 232 тысячи иностранцев. Из них свыше 4600 выдворено, 206 — депортировано. «В этом вопросе наша позиция неизменна. Все мигранты обязаны соблюдать российское законодательство», — заключил Мешков.
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