Шеф свердловской полиции высказался о мигрантах, которые снесли дверь здания МВД

В свердловской полиции разобрали штурм здания МВД, где мигранты снесли дверь

25 марта 2025 в 14:56 Размер текста - 17 +

Александр Мешков заявил, что скоро в городе появятся новые центры для мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU В свердловской полиции разобрали инцидент с иностранцами, которые 11 марта снесли двери миграционного центра на улице Сулимова, 46. Об этом на 41-м заседании регионального заксобрания заявил глава ГУ МВД по области генерал-лейтенант Александр Мешков. «Перед открытием народ скопился, там проход небольшой — слетела дверь. Все это мы разобрали и сегодня обеспечиваем охрану порядка, в прилегающих территориях работают посты ГИБДД», — сказал Мешков. В ведомстве прогнозировали увеличение наплыва посетителей в миграционных центрах. Причиной этого стал указ российского президента Владимира Путина о необходимости лицам без гражданства определить статус до 30 апреля, считает Мешков. По его мнению, в апреле наплыв в центр будет еще больше. Скоро в городе появятся два новых учреждения на улице Кислородной, 8. «Мы посчитали, новый центр за смену сможет принять до двух с половиной тысяч человек без очередей. Там будут окна, электронные записи. Мы предусмотрим, чтобы нагрузки на одно место не было», — отметил офицер. За прошедший год в Свердловскую область въехало 232 тысячи иностранцев. Из них свыше 4600 выдворено, 206 — депортировано. «В этом вопросе наша позиция неизменна. Все мигранты обязаны соблюдать российское законодательство», — заключил Мешков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловской полиции разобрали инцидент с иностранцами, которые 11 марта снесли двери миграционного центра на улице Сулимова, 46. Об этом на 41-м заседании регионального заксобрания заявил глава ГУ МВД по области генерал-лейтенант Александр Мешков. «Перед открытием народ скопился, там проход небольшой — слетела дверь. Все это мы разобрали и сегодня обеспечиваем охрану порядка, в прилегающих территориях работают посты ГИБДД», — сказал Мешков. В ведомстве прогнозировали увеличение наплыва посетителей в миграционных центрах. Причиной этого стал указ российского президента Владимира Путина о необходимости лицам без гражданства определить статус до 30 апреля, считает Мешков. По его мнению, в апреле наплыв в центр будет еще больше. Скоро в городе появятся два новых учреждения на улице Кислородной, 8. «Мы посчитали, новый центр за смену сможет принять до двух с половиной тысяч человек без очередей. Там будут окна, электронные записи. Мы предусмотрим, чтобы нагрузки на одно место не было», — отметил офицер. За прошедший год в Свердловскую область въехало 232 тысячи иностранцев. Из них свыше 4600 выдворено, 206 — депортировано. «В этом вопросе наша позиция неизменна. Все мигранты обязаны соблюдать российское законодательство», — заключил Мешков.