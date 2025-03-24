В Югре услуги хоумстейджинга — быстрого и относительного недорого преображения квартиры для аренды или продажи, набирают обороты. Благодаря помощи профессионалов цену на объект после «апгрейда» можно поднять от 30 процентов и выше, рассказала URA.RU профессиональный рантье, хоумстейджер Елена Бороздина.
«После работы хоумстейджера можно смело поднять средний чек долгосрочной аренды на 30%, для сдачи посуточно и на 50%, и на 100 %. Что касается продажи, услуга также влияет на привлекательность объекта и его чек. Жилье, которое мы преображаем, всегда по итогу дороже, но снимают или покупают его в первую очередь», — пояснила URA.RU профессиональный рантье, хоумстейджер Елена Бороздина.
Стоимость услуг зависит от состояния и квадратуры квартиры, дома, цены стартуют от 10 тысяч рублей. За эти деньги клиент получает список работ и действий для преображения недвижимости, смету, ссылки на артикулы для приобретения необходимых товаров, интерьерные коллажи по всем помещениям. В некоторых случаях придется потратиться не только на элементы интерьера, но и на косметический ремонт. В случае продажи, вложив в хоумстейджинг, к примеру, 200 тысяч рублей, реализовать квартиру можно на полмиллиона рублей выше рынка.
Собеседница URA.RU подчеркнула, что конечный результат зависит от профессионализма хоумстейджера, он должен иметь не только дизайнерские, но инженерные навыки. В ХМАО чаще всего предлагают такие услуги в Сургуте и Ханты-Мансийске, стоимость консультации начинается от 5 тысяч рублей, за работы по хоумтейджингу некоторые компании просят от 1500 рублей за квадратный метр.
Ранее URA.RU сообщало, что сроки продажи квартиры в ХМАО зависят от ее предпродажной подготовки. Вложения могут быть относительно небольшими, в сравнении с полной стоимостью жилья и потенциальной выгодой.
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