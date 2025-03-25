В новых поселках Челябинска повысят качество жизни до городских стандартов

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Владимир Бодров инициировал создание рабочей группы для развития инфраструктуры поселков
Владимир Бодров инициировал создание рабочей группы для развития инфраструктуры поселков Фото:
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После согласия о присоединении поселков Западного и Пригородного депутаты гордумы Челябинска будут работать над повышением качества жизни в этих поселках до городских стандартов. Об этом URA.RU сообщил председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Владимир Бодров.

«Я выступил с инициативой создать рабочую группу из числа депутатов и сотрудников администрации Челябинска. Группе предстоит проработать ряд вопросов, связанных с сегодняшним решением думы. Это корректировка генплана, правил землепользования, выстраивание отношений с управляющими компаниями, которые обслуживают те микрорайоны и поселки, что войдут в состав Челябинска. Необходимо понять как данные территории обеспечены соцобъектами и сетевым хозяйством, и как это соотносится с действующими нормативами в Челябинске. Вопросы надо начинать прорабатывать уже сейчас», — заявил URA.RU Бодров.

Сейчас поселки Западный и Пригородный относятся к Сосновскому району. Депутаты райсобрания уже выразили согласие об их передаче в состав Челябинского городского округа. Аналогичное согласие 25 марта выразили и депутаты гордумы.

Решение о передаче поселков Челябинска входит в полномочия областных законодателей. Если оно будет принято, заксобрание региона вынесет постановление о передаче и внесет изменения в законы о границах и составе Челябинска и Сосновского района.

Присоединение позволит улучшить транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Например, в Челябинске норма обеспеченности образовательными учреждениями составляет 145 мест на тысячу человек, что значительно выше, чем в Сосновском районе (80 мест).

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После согласия о присоединении поселков Западного и Пригородного депутаты гордумы Челябинска будут работать над повышением качества жизни в этих поселках до городских стандартов. Об этом URA.RU сообщил председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Владимир Бодров. «Я выступил с инициативой создать рабочую группу из числа депутатов и сотрудников администрации Челябинска. Группе предстоит проработать ряд вопросов, связанных с сегодняшним решением думы. Это корректировка генплана, правил землепользования, выстраивание отношений с управляющими компаниями, которые обслуживают те микрорайоны и поселки, что войдут в состав Челябинска. Необходимо понять как данные территории обеспечены соцобъектами и сетевым хозяйством, и как это соотносится с действующими нормативами в Челябинске. Вопросы надо начинать прорабатывать уже сейчас», — заявил URA.RU Бодров. Сейчас поселки Западный и Пригородный относятся к Сосновскому району. Депутаты райсобрания уже выразили согласие об их передаче в состав Челябинского городского округа. Аналогичное согласие 25 марта выразили и депутаты гордумы. Решение о передаче поселков Челябинска входит в полномочия областных законодателей. Если оно будет принято, заксобрание региона вынесет постановление о передаче и внесет изменения в законы о границах и составе Челябинска и Сосновского района. Присоединение позволит улучшить транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Например, в Челябинске норма обеспеченности образовательными учреждениями составляет 145 мест на тысячу человек, что значительно выше, чем в Сосновском районе (80 мест).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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