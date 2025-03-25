Вырос некомплект в свердловской полиции. Фото

В Свердловской области дефицит полицейских вырос до 22,8%

25 марта 2025 в 14:34 Размер текста - 17 +

В регионе не хватает несколько тысяч сотрудников полиции Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области дефицит полицейских за год вырос до 22,8%. Об этом на 41-м заседании заксобрания заявил начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков. В прошлом году Мешков говорил, что некомплект составляет 19,4%. «На конец 2024 года дефицит оставил более 4,5 тысячи сотрудников. Наибольший некомплект у нас сохраняется в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, Каменске-Уральском, Новоуральске, Первоуральске, Заречном и Верхней Салде (25-30%)», — сказал шеф свердловской полиции. При этом нижнетагильское подразделение он отметил, назвав его «одним из ведущих», несмотря на проблему с нехваткой сотрудников. Стабильная ситуация по кадрам наблюдается в Красноуфимске, Камышлове, Тугулыме, Сухом Логу, Артемовском. О нехватке в свердловской полиции говорится последние несколько лет. Ранее глава городского управления МВД полковник Виктор Позняк говорил, что дефицит кадров в екатеринбургской полиции составляет 31%. Некомплект в региональной полиции Скрин с трансляции заседания заксо Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области дефицит полицейских за год вырос до 22,8%. Об этом на 41-м заседании заксобрания заявил начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков. В прошлом году Мешков говорил, что некомплект составляет 19,4%. «На конец 2024 года дефицит оставил более 4,5 тысячи сотрудников. Наибольший некомплект у нас сохраняется в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, Каменске-Уральском, Новоуральске, Первоуральске, Заречном и Верхней Салде (25-30%)», — сказал шеф свердловской полиции. При этом нижнетагильское подразделение он отметил, назвав его «одним из ведущих», несмотря на проблему с нехваткой сотрудников. Стабильная ситуация по кадрам наблюдается в Красноуфимске, Камышлове, Тугулыме, Сухом Логу, Артемовском. О нехватке в свердловской полиции говорится последние несколько лет. Ранее глава городского управления МВД полковник Виктор Позняк говорил, что дефицит кадров в екатеринбургской полиции составляет 31%.