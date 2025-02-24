Главный полицейский Екатеринбурга заявил о нехватке кадров

Глава УМВД Екатеринбурга Позняк сообщил, что не хватает трети полицейских

25 февраля 2025 в 10:54 Размер текста - 17 +

В городе и регионе проблема с кадрами в полиции растет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге недобор кадров в рядах полиции составляет почти треть. Об этом заявил начальник городского УМВД Виктор Позняк на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Некомплект полицейских в городе составляет 31%», — кратко пояснил Позняк, отчитываясь о работе своего ведомства. Также он обозначил главные векторы, по которым его подчиненные будут усиленно трудиться в 2025 году. Это противодействие экстремизму, контроль за мигрантами, расследование преступлений прошлых лет, обеспечение общественной безопасности и многое другое. О нехватке в свердловской полиции говорится последние несколько лет. Проблему признает и начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков. Так, еще два года назад на заседании свердловского заксо генерал заявил, что ситуацию изменить не удалось. На тот момент некомплект составлял чуть больше 18%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге недобор кадров в рядах полиции составляет почти треть. Об этом заявил начальник городского УМВД Виктор Позняк на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Некомплект полицейских в городе составляет 31%», — кратко пояснил Позняк, отчитываясь о работе своего ведомства. Также он обозначил главные векторы, по которым его подчиненные будут усиленно трудиться в 2025 году. Это противодействие экстремизму, контроль за мигрантами, расследование преступлений прошлых лет, обеспечение общественной безопасности и многое другое. О нехватке в свердловской полиции говорится последние несколько лет. Проблему признает и начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков. Так, еще два года назад на заседании свердловского заксо генерал заявил, что ситуацию изменить не удалось. На тот момент некомплект составлял чуть больше 18%.