Главный полицейский Екатеринбурга заявил о нехватке кадров

В Екатеринбурге недобор кадров в рядах полиции составляет почти треть. Об этом заявил начальник городского УМВД Виктор Позняк на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.
«Некомплект полицейских в городе составляет 31%», — кратко пояснил Позняк, отчитываясь о работе своего ведомства. Также он обозначил главные векторы, по которым его подчиненные будут усиленно трудиться в 2025 году. Это противодействие экстремизму, контроль за мигрантами, расследование преступлений прошлых лет, обеспечение общественной безопасности и многое другое.
О нехватке в свердловской полиции говорится последние несколько лет. Проблему признает и начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков. Так, еще два года назад на заседании свердловского заксо генерал заявил, что ситуацию изменить не удалось. На тот момент некомплект составлял чуть больше 18%.
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