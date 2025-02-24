24 февраля 2025

Главный полицейский Екатеринбурга заявил о нехватке кадров

Глава УМВД Екатеринбурга Позняк сообщил, что не хватает трети полицейских
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция итоговая в ГИБДД. Курган, мвд, блокнот, бумага, документы, полиция, гибдд, полицейский
В городе и регионе проблема с кадрами в полиции растет Фото:

В Екатеринбурге недобор кадров в рядах полиции составляет почти треть. Об этом заявил начальник городского УМВД Виктор Позняк на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Некомплект полицейских в городе составляет 31%», — кратко пояснил Позняк, отчитываясь о работе своего ведомства. Также он обозначил главные векторы, по которым его подчиненные будут усиленно трудиться в 2025 году. Это противодействие экстремизму, контроль за мигрантами, расследование преступлений прошлых лет, обеспечение общественной безопасности и многое другое.

О нехватке в свердловской полиции говорится последние несколько лет. Проблему признает и начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков. Так, еще два года назад на заседании свердловского заксо генерал заявил, что ситуацию изменить не удалось. На тот момент некомплект составлял чуть больше 18%.

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В Екатеринбурге недобор кадров в рядах полиции составляет почти треть. Об этом заявил начальник городского УМВД Виктор Позняк на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Некомплект полицейских в городе составляет 31%», — кратко пояснил Позняк, отчитываясь о работе своего ведомства. Также он обозначил главные векторы, по которым его подчиненные будут усиленно трудиться в 2025 году. Это противодействие экстремизму, контроль за мигрантами, расследование преступлений прошлых лет, обеспечение общественной безопасности и многое другое. О нехватке в свердловской полиции говорится последние несколько лет. Проблему признает и начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков. Так, еще два года назад на заседании свердловского заксо генерал заявил, что ситуацию изменить не удалось. На тот момент некомплект составлял чуть больше 18%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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