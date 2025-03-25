Подруга украинской модели Ковальчук отмела версию суицида

Покалеченная в Дубае модель Ковальчу не пыталась покончить с собой на стройке
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Ковальчук перед тем как исчезла, была замечена вблизи стройки, подруга модели не считает, что та пыталась покончить с собой
Ковальчук перед тем как исчезла, была замечена вблизи стройки, подруга модели не считает, что та пыталась покончить с собой Фото:

Подруга 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, покалеченной в Дубае, отвергает версию суицида. По ее словам, информация о возможной попытке самоубийства не соответствует действительности.

«Маша не из тех, кто мог бы на такое решиться», — уверена подруга Марии. Ее слова передает информационный портал aif.ru.

Она также добавила, что Ковальчук могла бы пойти на отчаянный шаг только в случае, если бы пыталась спастись от насилия. «Только если она действительно подверглась насильственным действиям и у нее не было другого выхода, кроме как покинуть помещение», — подчеркнула она.

Ранее в Дубае была обнаружена 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук. Восемь дней она не выходила на связь, после ее нашли на обочине дороги с многочисленными переломами. Родственники девушки считают, что модель стала жертвой сексуального рабства.

На фоне этого инцидента российские модели и эскортницы начали массово отказываться от работы в Дубае. Женщины из России и стран СНГ, несмотря на высокий спрос в ОАЭ, стали отказываться от предложений работы или расторгать контракты с агентствами из-за страхов за свою безопасность.

По данным telegram-канала Shot, Ковальчук могла предпринять попытку самоубийства. Там уточняется, что ее заметили вблизи заброшенной стройки, перед тем как исчезла модель. Сейчас девушка находится в состоянии комы.

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Подруга 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, покалеченной в Дубае, отвергает версию суицида. По ее словам, информация о возможной попытке самоубийства не соответствует действительности. «Маша не из тех, кто мог бы на такое решиться», — уверена подруга Марии. Ее слова передает информационный портал aif.ru. Она также добавила, что Ковальчук могла бы пойти на отчаянный шаг только в случае, если бы пыталась спастись от насилия. «Только если она действительно подверглась насильственным действиям и у нее не было другого выхода, кроме как покинуть помещение», — подчеркнула она. Ранее в Дубае была обнаружена 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук. Восемь дней она не выходила на связь, после ее нашли на обочине дороги с многочисленными переломами. Родственники девушки считают, что модель стала жертвой сексуального рабства. На фоне этого инцидента российские модели и эскортницы начали массово отказываться от работы в Дубае. Женщины из России и стран СНГ, несмотря на высокий спрос в ОАЭ, стали отказываться от предложений работы или расторгать контракты с агентствами из-за страхов за свою безопасность. По данным telegram-канала Shot, Ковальчук могла предпринять попытку самоубийства. Там уточняется, что ее заметили вблизи заброшенной стройки, перед тем как исчезла модель. Сейчас девушка находится в состоянии комы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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