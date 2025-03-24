Депутаты ХМАО раскритиковали законопроект о запрете склонения к абортам

Депутаты ХМАО раскритиковали и отклонили инициативу Михаила Селюкова, предлагавшего запретить склонение к искусственному прерыванию беременности. Обсуждение состоялось во время заседания комитета по социальному развитию, передает журналист URA.RU.
«Проект носит декларативный характер и противоречит федеральному законодательству, гарантирующему право женщин на медицинскую помощь. Недопустимо вторгаться в личную жизнь граждан», — заявил один из участников заседания. Депутаты отметили, что в Югре уже действуют эффективные программы по снижению числа абортов, а предложенные меры могут нарушить конституционные права. К тому же проект Селюкова, по словам экспертов из регионального правительства, имеет ряд недоработок в части привлечения к ответственности склоняющих к аборту лиц.
После критики Селюков предложил создать рабочую группу для доработки законопроекта, однако это предложение также не получило поддержки. В результате голосования инициативу сняли с повестки предстоящего заседания Думы, признав ее несоответствующей стратегии социального развития региона. В прениях депутат Лариса Белоцерковцева добавила, что ключевыми причинами абортов у женщин являются: нехватка жилья, низкие доходы семей или отсутствие второго члена семьи.
Ранее URA.RU писало о попытке Селюков внес на рассмотрение окружной думы законопроект о запрете абортов. Однако инициатива депутата не нашла поддержку у думских юристов и не прошла правовую экспертизу. ГПУ признала инициативу бесполезной, поскольку необходимость в такого рода поправках отсутствует.
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