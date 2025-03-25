Мошенники представляются сотрудниками Минобороны и воруют деньги у курганцев

В Курганской области мошенники представляются сотрудниками Минобороны. Общая сумма ущерба, за прошедшую неделю превысила 7,5 миллионов рублей. Всего мошенники обманули 15 человек. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Курганской области.
Больше всего пострадала жительница Кургана, которая перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей. Аферисты выдавали себя за сотрудников Минобороны. «Выполняя требования мошенников, потерпевшая сняла свои денежные средства, находящиеся на счетах. По указанию злоумышленников на свой сотовый телефон установила приложение „Mir Pay“, привязала банковскую карту мошенников и при помощи банкомата внесла денежные средства на данную карту», — сообщает ведомство.
На этом злоумышленники не остановились и потребовали у потерпевшей взять «зеркальный кредит» для защиты от якобы оформленного на ее имя кредита. По факту этого инцидента следственные органы возбудили уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что две жительницы Кургана потеряли деньги из-за взломанных аккаунтов. Мошенники используют новые методы для обмана граждан по телефону, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов и даже родственниками. «Разговаривать про деньги по телефону нельзя. Верить нельзя. Разговор нужно прекратить», — предостерегает прокуратура. Это основное правило, которое поможет избежать потерь и сохранить личные данные в безопасности.
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