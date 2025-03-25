Лошкин: средняя зарплата челябинцев достигла 85 тысяч рублей

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Прирост уровня зарплаты в 2024 году был значительный, отметил Лошкин
Прирост уровня зарплаты в 2024 году был значительный, отметил Лошкин Фото:

Средняя зарплата жителей Челябинска в 2024 году достигла 85 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«В крупных и средних организациях Челябинска средняя заработная составляет 85 тысяч рублей. В муниципальных организациях она на уровне 68 тысяч рублей», — сообщил Лошкин во время доклада по итогам работы за 2024 год на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.

Лошкин 25 марта впервые выступил перед депутатами гордумы с отчетом о работе мэрии за 2024 год. Депутаты единогласно признали деятельность главы Челябинска удовлетворительной.

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Средняя зарплата жителей Челябинска в 2024 году достигла 85 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «В крупных и средних организациях Челябинска средняя заработная составляет 85 тысяч рублей. В муниципальных организациях она на уровне 68 тысяч рублей», — сообщил Лошкин во время доклада по итогам работы за 2024 год на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU. Лошкин 25 марта впервые выступил перед депутатами гордумы с отчетом о работе мэрии за 2024 год. Депутаты единогласно признали деятельность главы Челябинска удовлетворительной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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