Лошкин: средняя зарплата челябинцев достигла 85 тысяч рублей

Средняя зарплата жителей Челябинска в 2024 году достигла 85 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«В крупных и средних организациях Челябинска средняя заработная составляет 85 тысяч рублей. В муниципальных организациях она на уровне 68 тысяч рублей», — сообщил Лошкин во время доклада по итогам работы за 2024 год на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.
Лошкин 25 марта впервые выступил перед депутатами гордумы с отчетом о работе мэрии за 2024 год. Депутаты единогласно признали деятельность главы Челябинска удовлетворительной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».