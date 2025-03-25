В Москве прошли похороны актрисы Ларисы Голубкиной: фоторепортаж

Сегодня в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве прошла церемония прощания с актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Она была похоронена на Троекуровском кладбище.
Церемония прощания с Ларисой Голубкиной собрала не только ее семью и друзей, но и множество поклонников. Вокруг зала прощания они собрались с букетами цветов, чтобы выразить свое уважение и сохранить память о выдающейся актрисе. Почтить память Голубкиной также пришли различные культурные и общественные организации, включая Министерство обороны, Следственный комитет и Союз кинематографистов России. Не остался в стороне и известный телеведущий Андрей Малахов, отправивший цветы и венки.
Лариса Голубкина ушла из жизни на 86-м году жизни 22 марта. Об этом рассказал Андрей Малахов. «Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал Малахов в своем telegram-канале. В последние годы актриса страдала от тяжелой болезни — в октябре 2024 года ей поставили диагноз злокачественного заболевания крови.
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