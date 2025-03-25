В России запретили рекламу в Instagram*

Государственная Дума РФ приняла закон, запрещающий рекламу на сайтах и платформах экстремистских и нежелательных организаций, таких как Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Поправки в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» были одобрены во втором и третьем чтениях.
«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон запрещает размещение рекламы на ресурсах организаций, признанных нежелательными в России, а также на платформах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. В частности, под запрет попадает Instagram. Аналогичные ограничения уже действуют для ресурсов иностранных агентов.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
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