В России запретили рекламу в Instagram*

Госдума приняла законопроект, запрещающий рекламу на экстремистских сайтах
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Госдума РФ рассмотрела законопроект о запрете рекламы в запрещенных соцсетях
Госдума РФ рассмотрела законопроект о запрете рекламы в запрещенных соцсетях Фото:

Государственная Дума РФ приняла закон, запрещающий рекламу на сайтах и платформах экстремистских и нежелательных организаций, таких как Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Поправки в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» были одобрены во втором и третьем чтениях.

«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон запрещает размещение рекламы на ресурсах организаций, признанных нежелательными в России, а также на платформах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. В частности, под запрет попадает Instagram. Аналогичные ограничения уже действуют для ресурсов иностранных агентов.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

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Государственная Дума РФ приняла закон, запрещающий рекламу на сайтах и платформах экстремистских и нежелательных организаций, таких как Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Поправки в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» были одобрены во втором и третьем чтениях. «Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон запрещает размещение рекламы на ресурсах организаций, признанных нежелательными в России, а также на платформах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. В частности, под запрет попадает Instagram. Аналогичные ограничения уже действуют для ресурсов иностранных агентов. *Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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