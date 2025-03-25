NYT: разведка США не может понять, является Россия другом или врагом

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Американская разведка затруднилась назвать Россию противиком
Американская разведка затруднилась назвать Россию противиком Фото:

Американская разведка затрудняется с определением статуса России — считать ли ее противником или потенциальным партнером. Об этом говорится в статье The New York Times.

«Американская разведка, чья оценка основывается на скрупулезном анализе тайно собранных данных и сведений из открытых источников, пока не изменила своих взглядов на Путина и его цели», — говорится в статье. Авторы утверждают, что новому директору национальной разведки Тулси Габбард и новому директору ЦРУ Джону Рэтклиффу предстоит непростая задача. Им необходимо будет представить Россию как текущего соперника и в то же время как потенциального партнера в будущем.

Ожидается, что 25 марта руководители американских разведывательных служб представят свою последнюю оценку ситуации в России. Они оказались в сложной ситуации, сталкиваясь с необходимостью согласовать выводы своих аналитиков с теми результатами, которые хотел бы видеть президент Трамп, говорится в тексте NYT.

Ранее стало известно, что в американском политическом истеблишменте стали доверять президенту России Владимиру Путину. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф подтвердил, что в США приняли на веру слова Путина о том, что у России нет намерений завоевывать Европу.

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Американская разведка затрудняется с определением статуса России — считать ли ее противником или потенциальным партнером. Об этом говорится в статье The New York Times. «Американская разведка, чья оценка основывается на скрупулезном анализе тайно собранных данных и сведений из открытых источников, пока не изменила своих взглядов на Путина и его цели», — говорится в статье. Авторы утверждают, что новому директору национальной разведки Тулси Габбард и новому директору ЦРУ Джону Рэтклиффу предстоит непростая задача. Им необходимо будет представить Россию как текущего соперника и в то же время как потенциального партнера в будущем. Ожидается, что 25 марта руководители американских разведывательных служб представят свою последнюю оценку ситуации в России. Они оказались в сложной ситуации, сталкиваясь с необходимостью согласовать выводы своих аналитиков с теми результатами, которые хотел бы видеть президент Трамп, говорится в тексте NYT. Ранее стало известно, что в американском политическом истеблишменте стали доверять президенту России Владимиру Путину. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф подтвердил, что в США приняли на веру слова Путина о том, что у России нет намерений завоевывать Европу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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