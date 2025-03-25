NYT: разведка США не может понять, является Россия другом или врагом

Американская разведка затрудняется с определением статуса России — считать ли ее противником или потенциальным партнером. Об этом говорится в статье The New York Times.
«Американская разведка, чья оценка основывается на скрупулезном анализе тайно собранных данных и сведений из открытых источников, пока не изменила своих взглядов на Путина и его цели», — говорится в статье. Авторы утверждают, что новому директору национальной разведки Тулси Габбард и новому директору ЦРУ Джону Рэтклиффу предстоит непростая задача. Им необходимо будет представить Россию как текущего соперника и в то же время как потенциального партнера в будущем.
Ожидается, что 25 марта руководители американских разведывательных служб представят свою последнюю оценку ситуации в России. Они оказались в сложной ситуации, сталкиваясь с необходимостью согласовать выводы своих аналитиков с теми результатами, которые хотел бы видеть президент Трамп, говорится в тексте NYT.
Ранее стало известно, что в американском политическом истеблишменте стали доверять президенту России Владимиру Путину. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф подтвердил, что в США приняли на веру слова Путина о том, что у России нет намерений завоевывать Европу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.