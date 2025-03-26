Россия и Китай ведут закрытые переговоры по Арктике. В интервью URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт отметил, что для существенного изменения геостратегической карты мира даже не нужно водружения китайского флага на русском Севере.
«Между Россией и Китаем идут закрытые переговоры по Арктике. Если у Китая появятся свои системы на нашей территории, если китайский локатор будет стоять или китайцы будут иметь доступ к российским локаторам, например, на Ямале, геостратегическая карта мира очень сильно изменится. И необязательно водружать китайский флаг на российской станции дальнего радиолокационного обнаружения или размещать там китайских солдат — достаточно, чтобы китайцы получали доступ к разведданным этих станций в онлайн-режиме», — полагает Шпунт.
По словам эксперта, такие договоренности усилят военно-стратегический потенциал КНР. В этом случае сложно прогнозировать, каким будет ответ США в случае военного конфликта с Китаем. «Нанесет ли Америка удар? Нулевую вероятность я бы не стал давать», — отметил политолог.
В Мурманске 26 марта стартует Международный арктический форум. Предыдущий форум состоялся в Санкт-Петербурге в 2019 году.
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