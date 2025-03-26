Политолог: «зеленая экономика» Запада — это удавка для остальных

Повестка «зеленой экономики», которую продвигают страны «Большой семерки», является удавкой для развивающихся стран. Как объяснил в интервью URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт, это эксплуатация темы глобального потепления.
«На теме глобального потепления развитые страны („Большая семерка“) душат развитие остальных. Истерика вокруг „зеленой экономики“ выгодна тем, у кого основа экономики — это услуги. А для тех, у кого основу составляет производство, переход к „зеленой экономике“ — это удавка на шее», — убежден Шпунт.
Международный арктический форум стартует 26 марта в Мурманске. Он проходит в шестой раз. Однако с большим перерывом — предыдущий форум состоялся в Санкт-Петербурге в 2019 году.
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