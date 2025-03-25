В Кургане на воротах Дома-музея Кюхельбекера появилось новое панно. Оно посвящено встрече двух знаменитых русских поэтов — Александра Пушкина и Вильгельма Кюхельбекера.
На панно запечатлен момент встречи поэтов и слегка измененная цитата из стихотворения Пушкина 1825 года. «Скажи, Вильгельм, не то ли с нами было, мой брат родной по музе, по судьбам?», — приводит цитату telegram-канал «Короче, Курган».
Дом-музей выбран не случайно для арт-объекта: это место тесно связано с жизнью и творчеством Кюхельбекера, друга Пушкина. Кюхельбекер был поэтом-декабристом. После поражения декабристов его отправили в ссылку. Кюхельбекер прибыл в город Курган 22 марта 1845 года. Здесь он занимался сельским хозяйством, читал, проводил беседы с друзьями, декабристами, воспитывал сына и дочь. Также Кюхельбекер писал стихи, среди которых «Курганиада», «Марии Николаевне Волконской» и «Участь русских поэтов».
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане появится еще один арт-объект. Граффити с изображением Маршала Голикова собираются нанести на дом в рамках стрит-арт фестиваля «Абстракт/Курган».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».