В Кургане красиво: новый арт-объект на воротах Дома-музея Кюхельбекера. Фото

Новое панно с Пушкиным и Кюхельбекером украсило ворота Дома-музея в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое панно с Пушкиным и Кюхельбекером украсило ворота Дома-музея
Новое панно с Пушкиным и Кюхельбекером украсило ворота Дома-музея Фото:

В Кургане на воротах Дома-музея Кюхельбекера появилось новое панно. Оно посвящено встрече двух знаменитых русских поэтов — Александра Пушкина и Вильгельма Кюхельбекера. 

На панно запечатлен момент встречи поэтов и слегка измененная цитата из стихотворения Пушкина 1825 года. «Скажи, Вильгельм, не то ли с нами было, мой брат родной по музе, по судьбам?», — приводит цитату telegram-канал «Короче, Курган».

Дом-музей выбран не случайно для арт-объекта: это место тесно связано с жизнью и творчеством Кюхельбекера, друга Пушкина. Кюхельбекер был поэтом-декабристом. После поражения декабристов его отправили в ссылку. Кюхельбекер прибыл в город Курган 22 марта 1845 года. Здесь он занимался сельским хозяйством, читал, проводил беседы с друзьями, декабристами, воспитывал сына и дочь. Также Кюхельбекер писал стихи, среди которых «Курганиада», «Марии Николаевне Волконской» и «Участь русских поэтов».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане появится еще один арт-объект. Граффити с изображением Маршала Голикова собираются нанести на дом в рамках стрит-арт фестиваля «Абстракт/Курган».

Ворота Дома-Музея Кюхельбекера теперь выглядят так
Ворота Дома-Музея Кюхельбекера теперь выглядят так
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на воротах Дома-музея Кюхельбекера появилось новое панно. Оно посвящено встрече двух знаменитых русских поэтов — Александра Пушкина и Вильгельма Кюхельбекера.  На панно запечатлен момент встречи поэтов и слегка измененная цитата из стихотворения Пушкина 1825 года. «Скажи, Вильгельм, не то ли с нами было, мой брат родной по музе, по судьбам?», — приводит цитату telegram-канал «Короче, Курган». Дом-музей выбран не случайно для арт-объекта: это место тесно связано с жизнью и творчеством Кюхельбекера, друга Пушкина. Кюхельбекер был поэтом-декабристом. После поражения декабристов его отправили в ссылку. Кюхельбекер прибыл в город Курган 22 марта 1845 года. Здесь он занимался сельским хозяйством, читал, проводил беседы с друзьями, декабристами, воспитывал сына и дочь. Также Кюхельбекер писал стихи, среди которых «Курганиада», «Марии Николаевне Волконской» и «Участь русских поэтов». Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане появится еще один арт-объект. Граффити с изображением Маршала Голикова собираются нанести на дом в рамках стрит-арт фестиваля «Абстракт/Курган».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...