В Кургане ищут стену для исторического граффити

В Кургане начался поиск фасада дома для создания граффити с портретом маршала Филиппа Ивановича Голикова. Искать многоэтажку собираются в Заозерном. Об этом сообщили в группе АНО «Наш Заозерный» в соцсети «ВКонтакте».
Организаторы проекта обратились к жителям города с просьбой предоставить торец дома не менее девяти этажей, который выходит на проспект Голикова. «Участие в проекте не требует финансирования. Мы обращаемся к жителям Заозерного, представителям ТСЖ и управляющим компаниям с просьбой предоставить торец многоэтажного дома», — говорится в сообщении АНО «Наш Заозерный».
Проект реализуется в рамках стрит-арт фестиваля «Абстракт/Курган», который проводится совместно с администрацией города. Изображение маршала Голикова станет центральным элементом мероприятия. Инициатива направлена на увековечивание памяти знаменитого земляка.
Ранее в Кургане начался сбор эскизов от художников на тематики, связанные с историей и знаменитыми личностями региона. Они призваны улучшить культурное пространство города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».