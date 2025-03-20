20 марта 2025

В Кургане ищут стену для исторического граффити

В Кургане появится граффити с изображением Маршала Голикова
© Служба новостей «URA.RU»
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В Заозерном появится граффити с изображением Маршала Голикова
В Заозерном появится граффити с изображением Маршала Голикова Фото:

В Кургане начался поиск фасада дома для создания граффити с портретом маршала Филиппа Ивановича Голикова. Искать многоэтажку собираются в Заозерном. Об этом сообщили в группе АНО «Наш Заозерный» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы проекта обратились к жителям города с просьбой предоставить торец дома не менее девяти этажей, который выходит на проспект Голикова. «Участие в проекте не требует финансирования. Мы обращаемся к жителям Заозерного, представителям ТСЖ и управляющим компаниям с просьбой предоставить торец многоэтажного дома», — говорится в сообщении АНО «Наш Заозерный».

Проект реализуется в рамках стрит-арт фестиваля «Абстракт/Курган», который проводится совместно с администрацией города. Изображение маршала Голикова станет центральным элементом мероприятия. Инициатива направлена на увековечивание памяти знаменитого земляка.

Ранее в Кургане начался сбор эскизов от художников на тематики, связанные с историей и знаменитыми личностями региона. Они призваны улучшить культурное пространство города.

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В Кургане начался поиск фасада дома для создания граффити с портретом маршала Филиппа Ивановича Голикова. Искать многоэтажку собираются в Заозерном. Об этом сообщили в группе АНО «Наш Заозерный» в соцсети «ВКонтакте». Организаторы проекта обратились к жителям города с просьбой предоставить торец дома не менее девяти этажей, который выходит на проспект Голикова. «Участие в проекте не требует финансирования. Мы обращаемся к жителям Заозерного, представителям ТСЖ и управляющим компаниям с просьбой предоставить торец многоэтажного дома», — говорится в сообщении АНО «Наш Заозерный». Проект реализуется в рамках стрит-арт фестиваля «Абстракт/Курган», который проводится совместно с администрацией города. Изображение маршала Голикова станет центральным элементом мероприятия. Инициатива направлена на увековечивание памяти знаменитого земляка. Ранее в Кургане начался сбор эскизов от художников на тематики, связанные с историей и знаменитыми личностями региона. Они призваны улучшить культурное пространство города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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