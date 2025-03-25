У челябинца «с беременностью» обнаружили рак

25 марта 2025 в 16:23 Размер текста - 17 +

Мужчина проходил обследование на онкологические заболевания Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске у мужчины, которому пришел положительный анализ на беременность, обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) и АФП (альфа-фетопротеин), которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минздрава добавили, что пациент был заранее проинформирован о целях проведения анализов, и было получено его согласие на процедуру. Супруге пациента также предоставили необходимые разъяснения относительно причин назначения данного вида исследований. «С пациентом медорганизация связалась. В настоящее время ему необходимо обратиться к лечащему врачу для получения дальнейших инструкций и продолжения обследования», — добавили в пресс-службе областного минздрава. Челябинцу пришел положительный анализ на скрининге. Супруга пациента проверила цифры в интернете и сообщила мужу, что он беременный, плоду 8-9 недель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске у мужчины, которому пришел положительный анализ на беременность, обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) и АФП (альфа-фетопротеин), которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минздрава добавили, что пациент был заранее проинформирован о целях проведения анализов, и было получено его согласие на процедуру. Супруге пациента также предоставили необходимые разъяснения относительно причин назначения данного вида исследований. «С пациентом медорганизация связалась. В настоящее время ему необходимо обратиться к лечащему врачу для получения дальнейших инструкций и продолжения обследования», — добавили в пресс-службе областного минздрава. Челябинцу пришел положительный анализ на скрининге. Супруга пациента проверила цифры в интернете и сообщила мужу, что он беременный, плоду 8-9 недель.