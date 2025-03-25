У челябинца «с беременностью» обнаружили рак

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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, узи, онкология, рак, здоровье, врач
Мужчина проходил обследование на онкологические заболевания Фото:

В Челябинске у мужчины, которому пришел положительный анализ на беременность, обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.

«В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) и АФП (альфа-фетопротеин), которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного минздрава добавили, что пациент был заранее проинформирован о целях проведения анализов, и было получено его согласие на процедуру. Супруге пациента также предоставили необходимые разъяснения относительно причин назначения данного вида исследований.

«С пациентом медорганизация связалась. В настоящее время ему необходимо обратиться к лечащему врачу для получения дальнейших инструкций и продолжения обследования», — добавили в пресс-службе областного минздрава.

Челябинцу пришел положительный анализ на скрининге. Супруга пациента проверила цифры в интернете и сообщила мужу, что он беременный, плоду 8-9 недель.

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В Челябинске у мужчины, которому пришел положительный анализ на беременность, обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) и АФП (альфа-фетопротеин), которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минздрава добавили, что пациент был заранее проинформирован о целях проведения анализов, и было получено его согласие на процедуру. Супруге пациента также предоставили необходимые разъяснения относительно причин назначения данного вида исследований. «С пациентом медорганизация связалась. В настоящее время ему необходимо обратиться к лечащему врачу для получения дальнейших инструкций и продолжения обследования», — добавили в пресс-службе областного минздрава. Челябинцу пришел положительный анализ на скрининге. Супруга пациента проверила цифры в интернете и сообщила мужу, что он беременный, плоду 8-9 недель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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