У челябинца «с беременностью» обнаружили рак

В Челябинске у мужчины, которому пришел положительный анализ на беременность, обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.
«В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) и АФП (альфа-фетопротеин), которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного минздрава добавили, что пациент был заранее проинформирован о целях проведения анализов, и было получено его согласие на процедуру. Супруге пациента также предоставили необходимые разъяснения относительно причин назначения данного вида исследований.
«С пациентом медорганизация связалась. В настоящее время ему необходимо обратиться к лечащему врачу для получения дальнейших инструкций и продолжения обследования», — добавили в пресс-службе областного минздрава.
Челябинцу пришел положительный анализ на скрининге. Супруга пациента проверила цифры в интернете и сообщила мужу, что он беременный, плоду 8-9 недель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».