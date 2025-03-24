У мужчины из Челябинска обнаружили беременность

Житель Челябинска сдал кровь для проверки уровня креатинина перед компьютерной томографией. Но результат показал беременность. Об этом рассказала супруга мужчины Ольга.
«Я распечатываю, смотрю на последнюю строчку и не понимаю… Копирую ее, забиваю в интернет, и у меня там высвечивается: „первый скрининг — восемь-девять недель, ребенок не даун“. Я говорю: „Так ты у меня беременный!“ Он: „в смысле“, я говорю: „в прямом“», — приводит слова жительницы Челябинска издание 74.ру.
В предоставленной медицинской документации содержались полные сведения о пациенте, однако результаты анализов были не на креатинин, как ожидалось, а на альфа-фетопротеин. Его измеряют при обследовании беременных. Кроме того, в документе был указан код исследования с пояснением: «Исследование уровня, связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) в сыворотке крови».
Ольга обратилась за разъяснениями в поликлинику. По словам медицинских работников, результаты анализа были верными, и ошибка произошла при отправке из-за сбоя в системе «Госуслуги». Точные его причины так и не были установлены. Предполагается, что ошибка могла быть вызвана неверным вводом данных сотрудником клиники.
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