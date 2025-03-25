На лечение искалеченной в Дубае украинской модели ушло 10 миллионов рублей

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На лечение модели Ковальчук в Дубае уже потрачено около 10 млн рублей, сообщили журналисты
На лечение модели Ковальчук в Дубае уже потрачено около 10 млн рублей, сообщили журналисты Фото:

Лечение украинской модели, пострадавшей в Дубае, обошлось в сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили журналисты. Врачи оценивают состояние девушки как очень тяжелое, а финансовые расходы значительно превысили первоначальные ожидания.

«Думаю, там счет уже давно перевалил за 10 миллионов рублей», — сообщила aif.ru знакомая Марии, пожелавшая остаться неизвестной. Также неизвестно была ли у модели страховка. 

По информации представителя страховой компании, наличие алкоголя в крови делает страховку на травмы недействительной. При наличии версии с падением высоты там уточнили, что суицид также попадает под перечень форс-мажоров и в выплатах отказывают.

В клиниках Дубая подтвердили, что стоимость медицинских операций может быть очень высокой, особенно при сложных травмах, таких как повреждения позвоночника и переломы конечностей. В медицинских учреждениях Дубая стоимость оперативного вмешательства на позвоночнике колеблется между 6000 и 17 500 долларами США. Цена остеосинтеза (процедуры по фиксации переломов конечностей) варьируется от 4500 до 10 000 долларов за каждую травму.

Ранее в Дубае на обочине дороги с многочисленными переломами была обнаружена 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук. Восемь дней она не выходила на связь. Родственники девушки считают, что модель стала жертвой сексуального рабства. Сейчас девушка находится в состоянии комы.

В Дубае правоохранители считают, что Ковальчук могла предпринять попытку самоубийства. По словам очевидцев, ее заметили вблизи заброшенной стройки, перед тем как исчезла модель. 

На фоне этого инцидента российские модели и эскортницы начали массово отказываться от работы в Дубае. Женщины из России и стран СНГ, несмотря на высокий спрос в ОАЭ, стали расторгать контракты с агентствами из-за страхов за свою безопасность.

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Лечение украинской модели, пострадавшей в Дубае, обошлось в сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили журналисты. Врачи оценивают состояние девушки как очень тяжелое, а финансовые расходы значительно превысили первоначальные ожидания. «Думаю, там счет уже давно перевалил за 10 миллионов рублей», — сообщила aif.ru знакомая Марии, пожелавшая остаться неизвестной. Также неизвестно была ли у модели страховка.  По информации представителя страховой компании, наличие алкоголя в крови делает страховку на травмы недействительной. При наличии версии с падением высоты там уточнили, что суицид также попадает под перечень форс-мажоров и в выплатах отказывают. В клиниках Дубая подтвердили, что стоимость медицинских операций может быть очень высокой, особенно при сложных травмах, таких как повреждения позвоночника и переломы конечностей. В медицинских учреждениях Дубая стоимость оперативного вмешательства на позвоночнике колеблется между 6000 и 17 500 долларами США. Цена остеосинтеза (процедуры по фиксации переломов конечностей) варьируется от 4500 до 10 000 долларов за каждую травму. Ранее в Дубае на обочине дороги с многочисленными переломами была обнаружена 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук. Восемь дней она не выходила на связь. Родственники девушки считают, что модель стала жертвой сексуального рабства. Сейчас девушка находится в состоянии комы. В Дубае правоохранители считают, что Ковальчук могла предпринять попытку самоубийства. По словам очевидцев, ее заметили вблизи заброшенной стройки, перед тем как исчезла модель.  На фоне этого инцидента российские модели и эскортницы начали массово отказываться от работы в Дубае. Женщины из России и стран СНГ, несмотря на высокий спрос в ОАЭ, стали расторгать контракты с агентствами из-за страхов за свою безопасность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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