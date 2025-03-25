На лечение искалеченной в Дубае украинской модели ушло 10 миллионов рублей

Лечение украинской модели, пострадавшей в Дубае, обошлось в сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили журналисты. Врачи оценивают состояние девушки как очень тяжелое, а финансовые расходы значительно превысили первоначальные ожидания.
«Думаю, там счет уже давно перевалил за 10 миллионов рублей», — сообщила aif.ru знакомая Марии, пожелавшая остаться неизвестной. Также неизвестно была ли у модели страховка.
По информации представителя страховой компании, наличие алкоголя в крови делает страховку на травмы недействительной. При наличии версии с падением высоты там уточнили, что суицид также попадает под перечень форс-мажоров и в выплатах отказывают.
В клиниках Дубая подтвердили, что стоимость медицинских операций может быть очень высокой, особенно при сложных травмах, таких как повреждения позвоночника и переломы конечностей. В медицинских учреждениях Дубая стоимость оперативного вмешательства на позвоночнике колеблется между 6000 и 17 500 долларами США. Цена остеосинтеза (процедуры по фиксации переломов конечностей) варьируется от 4500 до 10 000 долларов за каждую травму.
Ранее в Дубае на обочине дороги с многочисленными переломами была обнаружена 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук. Восемь дней она не выходила на связь. Родственники девушки считают, что модель стала жертвой сексуального рабства. Сейчас девушка находится в состоянии комы.
В Дубае правоохранители считают, что Ковальчук могла предпринять попытку самоубийства. По словам очевидцев, ее заметили вблизи заброшенной стройки, перед тем как исчезла модель.
На фоне этого инцидента российские модели и эскортницы начали массово отказываться от работы в Дубае. Женщины из России и стран СНГ, несмотря на высокий спрос в ОАЭ, стали расторгать контракты с агентствами из-за страхов за свою безопасность.
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