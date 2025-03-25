Актрису Лидию Федосееву-Шукшину обманным путем лишили всего: и авторских отчислений, и недвижимости. По факту 86-летняя вдова Василия Шукшина доживает свой век в нищете. Об этом в разговоре с URA.RU заявил Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, бывшего мужа актрисы.
«Когда Лидия Николаевна решила, что свою старость надо отдать не папе, а кому-то из своих дочек, у нее началась конкуренция между Ольгой и Марией, кто за ней будет ухаживать. И обе начали подмахивать разными аргументами. По факту, Лидия Николаевна не распоряжается ничем. Она находится на обеспечении дочерей. По сути если она поссориться с дочками или что-то случится, она останется ни с чем и на улице», — пояснил Алибасов-младший.
Бари рассказывает: все, что было у Лидии Николаевны, ее дочери хитрым образом переписали на себя. Ольга взяла на себя пенсию и квартиру, а Мария, чтобы «мама не заморачивалась с авторскими выплатами», потребовала переоформить выплаты Шукшина на нее. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник рассказывала, что авторские отчисления достигают миллиона рублей в месяц.
Алибасов-младший надеется, что Мария хоть что-то с этого отдает матери, обеспечивая ее едой и лекарства. При этом они с отцом готовы встать на защиту Лидии Николаевны, как это уже было. «Ольга раньше ее хотела сбагрить маму в дом престарелых. Мы с отцом как узнали об этом, сразу предали огласке, Лидию Николаевну оперативно вернули. И сделали все, чтобы у Оли не было стимула творить такие вещи, чтобы мама скончалась побыстрее. Если мы созваниваемся с Лидией Николаевной и узнаем что-то не так, мы предаем огласке, чтобы дочерям было стыдно сделать что-то с мамой».
Бари отметил, что хоть у актрисы и есть заведение, содержание которого она держит в секрете, он не уверен, что там все вписано согласно ее воле. А между тем, в числе получателей наследства могла бы быть и адвокат Вербицкая-Линник, которая «единственная, кто не обманул актрису». «В отношении Лидии накосячили все ее члены семьи! Она должна самостоятельно принимать решения», — резюмировал Алибасов.
25 марта состоится очередной суд по делу Лидии Николаевны. URA.RU опубликует итоги заседания.
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