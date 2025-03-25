ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

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Российские солдаты продвинулись на запорожском фронте
Российские солдаты продвинулись на запорожском фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила населенный пункт Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в освобождении последнего принимали участие бойцы из группировки войск «Днепр».

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Российская армия освободила населенный пункт Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в освобождении последнего принимали участие бойцы из группировки войск «Днепр».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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