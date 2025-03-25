ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские солдаты продвинулись на запорожском фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия освободила населенный пункт Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в освобождении последнего принимали участие бойцы из группировки войск «Днепр».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.