Пенсию экс-владелицы челябинского банка-банкрота пустили на выплаты кредиторам

Пенсия бывшей собственницы и руководителя обанкроченного челябинского банка «Ураллига» Веры Семеновой поможет быстрее расплатиться с кредиторами. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), с Семеновой взыскивают сумму причиненного ущерба и ее субсидиарной ответственности.
«Госкорпорация „АСВ“ поддерживает позицию арбитражного суда области. Отказ в выделении из конкурсной массы денежных средств позволит больше средств направить на выплаты кредиторам банка», — заявили URA.RU в агентстве.
Сумма основного долга составила 548 млн рублей. Остальные полмиллиарда, определенные судом, внесены в реестр требований кредиторов в качестве оплаты субсидиарной ответственности. Ее точная величина станет известна позже.
Семенова признана банкротом. Утвержденный в феврале финуправляющим Андрей Ульчугаев в настоящее время занят выявлением имущества Семеновой. Пенсионные выплаты также поступают в конкурсную массу. Месячный размер пенсии составил 30,383 тысячи рублей.
Работавшую с 1991 года «Ураллигу»Банк России лишил лицензии в ноябре 2013 года. Причиной стали финансовые нарушения. В декабре 2014 года финорганизация обанкротилась. Семенова контролировала 47,18% доли банка.
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