Экс-владелице челябинского банка-банкрота суд отказал в деньгах на личные нужды

Бывшей владелице обанкроченного челябинского банка «Ураллига» Вере Семеновой арбитражный суд отказал в выделении денег на личные нужды. Как следует из судебной документации, признанная несостоятельной экс-банкир просила предоставить ей средства «в разумных пределах».
«Рассмотрев в открытом судебном заседании заявление должника об исключении из конкурсной массы денежных средств, предъявленного в рамках дела о несостоятельности Семеновой, арбитражный суд определил в удовлетворении заявления отказать. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU).
Семенова просила разблокировать ее пенсию в размере 30,383 тысячи рублей. Бывшая бизнес-вумен заявила, что работы не имеет. До декабря 2013 года она руководила банком, в котором ей принадлежало 47,18% акций. В следующем январе «Ураллига» стала банкротом. Несостоятельной суд признал женщину в феврале, одновременно введя процедуру реализации имущества сроком на пять месяцев — до 31 июля. В реестре требований кредиторов, согласно судебному решению, имеется одна претензия суммой в 1,097 млрд рублей.
При этом имевшаяся собственность распродана в рамках другого процесса банкротства. Впервые несостоятельной по нему суд объявил Семенову в феврале 2016 года. Сумма долга тогда составляла 21,587 млрд рублей. Теперь инициатором банкротства выступило само финучреждение в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Банк «Ураллига» существовал с 1991 года, он лишился лицензии в ноябре 2013 года. Учреждение входило в холдинг «Траст», в составе которого работала также страховая компания «Траст».
При подготовке материала URA.RU направил запрос в пресс-службу АСВ. При получении ответа он будет опубликован.
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