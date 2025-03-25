Как разыграть коллег и друзей 1 апреля: топ-20 самых смешных шуток

День дурака — праздник, когда можно позволить себе похулиганить и подшутить над друзьями и коллегами. Розыгрыши на 1 апреля — это не только возможность посмеяться, но и способ создать атмосферу легкости и веселья. Однако важно помнить, что розыгрыши должны быть безобидными и не причинять вреда другим людям. URA.RU собрало самые смешные розыгрыши для коллеги и друзей.
Шутки для коллег
Изменить фон рабочего стола
Можно сделать скриншот рабочего стола сотрудника, после чего установить данный скриншот в качестве фонового изображения. Далее следует создать скрытую папку, в которую необходимо перенести все иконки и файлы с рабочего стола, оставив видимым только значок «Мой компьютер».
Подключить беспроводную клавиатуру
Для создания забавной ситуации можно осуществить подключение своей беспроводной клавиатуры к компьютеру коллеги, а клавиатуру коллеги — к вашему компьютеру. В момент, когда коллега начнет работать с текстом, вы сможете незаметно вводить смешные фразы, которые будут отображаться на его экране.
Шоу с переодеванием
Для того чтобы удивить своих коллег, можно сделать шоу с переодеванием прямо в офисе. Нужно принести в офис несколько комплектов одежды и периодически менять наряды, заходя в кабинеты руководителей под разными предлогами.
Фальшивый корпоратив
Эту шутку можно организовать как для конкретных коллег, так и для руководителя. Нужно заранее прийти на работу и раскидать по офису пустые бутылки, пластиковые стаканы, конфетти. К приходу того, над кем решили пошутить, нужно изобразить финал корпоратива, например, один сотрудник спит на рабочем месте, другой лениво бродит по офису, третий пьет воду из кулера.
Шутливый документ
Эта шутка больше подойдет для начальника, решившего посмеяться над своими подчиненными. Руководителю нужно издать шутливый документ и вывесить на видном месте. Варианты приказа могут разными, к примеру: «Я отпускаю всех своих сотрудников в отпуск на год и обязуюсь выплатить им отпускные в тройном размере». Подписанный документ можно повесить на доске информации.
Печенье с подвохом
Перекус во время рабочего дня может стать веселым временем. Для этого нужно угостить коллег печеньем с непривычным вкусом. Два печенья соедините между собой, предварительно намазав необычной начинкой, например, горчицей или зубной пастой с клубничным ароматом. Этим лакомством угостите коллег.
Таинственная коробка
Коробку с надписью «Деньги» или «Премия» можно поставить на видном месте. Перед этим необходимо вырезать у нее дно и наполнить конфетти. Коробка должна стоять так, чтобы надпись была видна всем сотрудникам. Тот, кто попытается увидеть содержимое будет очень удивлен тем, что вместо денег на него посыпется разноцветное содержимое.
Шутка с телефоном
Для реализации этой шутки вам потребуется скотч. Перед началом рабочего дня аккуратно заклейте рычаг, который активируется при поднятии телефонной трубки. В результате этой манипуляции, когда кто-то попытается позвонить, звонок будет продолжаться даже после того, как трубка будет поднята. Хотя большинство людей быстро поймут, почему звонок не прекращается, но розыгрыш все равно поднимет настроение.
Клякса
Сделайте кляксу из ПВА и поместите ее на ноут друга. Когда он откроет крышку компьютера, ему потребуется несколько секунд, чтобы понять, что катастрофа на самом деле не произошла.
Мыло-невидимка
Нужно нанести на кусок мыла прозрачный лак для ногтей. После просушки покрытие будет незаметным, а когда ваш коллега решит помыть руки, ее ждет фиаско — мылиться и пениться такой брусок не будет.
Клаксон под стулом
Приклейте «крякалку» под стул коллеги. Для этого разместите клаксон вдоль ножки под сидением с помощью скотча, и поднимите высоту сидения. Коллега попытается опустить стул до нужного ему уровня, и сядет на него. В этот момент клаксон громко «заорет».
Шутки для друзей
Фальшивый билет
Для этого розыгрыша нужно узнать его любимую музыкальную группу или артиста. Далее необходимо нарисовать «билет на концерт» с помощью графического редактор и преподнести ему в подарок. После благодарности предложить проверить дату «концерта», где будет указано, что он проходит 1 апреля. После этого можно поздравить друга с Днем смеха.
Шарик на трубе
Эта шутка подойдет для друга, у которого есть личный автомобиль. К выхлопной трубе его машины привяжите воздушный шарик без воздуха. Когда машина тронется с места, шарик наполнится выхлопными газами, а затем с громким треском лопнет.
Свистящий автомобиль
Еще одна шутка для друга с автомобилем. Под передним бампером его машины приклейте скотчем губную гармошку. Быстрая езда будет сопровождаться уморительно смешными звуками.
Строим глазки
Ночью, пока все спят, приклейте ко всей еде в холодильнике нарисованные на бумаге или картоне глаза. Утром тот, кто первый откроет холодильник, очень удивится. Еще большей неожиданностью «ожившая еда» станет для того, кто любит есть по ночам.
Крыса из свеклы
Выберите небольшую свеклу с длинным «хвостом», затем поместите ее в коробку из-под продуктов так, чтобы хвостик свеклы выглядывал наружу. Разместите коробку в месте, которое не слишком заметно, но и не полностью скрыто, чтобы ваша жена или мать обязательно ее заметила. После того как из кухни раздастся испуганный крик о том, что там «Крыса!», не спешите приходить на помощь.
Печенье с сюрпризом
1 апреля можно угостить друзей необычным печеньем. Для этого нужно взять печенье, состоящее из двух половинок, снять с него крем с помощью ножа. Затем заменить его зубной пастой. Желательно, чтобы паста была без ярко выраженного мятного аромата, чтобы друзья не разоблачили ваш сюрприз раньше времени.
Белые пятна на мебели
Если у вашего друга появился новый диван, паркет или скатерть, то 1 апреля можно устроить для него настоящее испытание. В этом розыгрыше вам понадобится клей ПВА. Выдавите клей на бумагу до полного высыхания, а потом перенесите кляксу на нужную поверхность. Поверьте, ваш друг будет очень удивлен.
Маленькая обувь
Подложить в носки друга вату. Когда он будет обуваться, то с изумлением обнаружит, что обувь внезапно стала ему мала.
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