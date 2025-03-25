В ХМАО начали расти цены на вторичку с появлением льготной ипотеки

В Югре после объявления о новой ипотечной программе, которая затронет 12 муниципалитетов округа, растет спрос и цены на вторичку. Об этом URA.RU рассказали эксперты рынка недвижимости.
«Рассчитываем, что продажи на вторичке после затишья в связи ранее отмененными льготными ипотечными программами, вырастут на 40-50% уже в апреле. После анонса новой программы некоторые продавцы уже стали поднимать цены, а покупатели вносить задаток за жилье, чтобы в начале следующего месяца выйти на сделку с господдержкой», — рассказала URA.RU руководитель агентства недвижимости «Сделка под ключ» в Мегионе Татьяна Ситникова.
Оживление наблюдается и в Нягани, но риелторы ждут подробных разъяснений об условиях программы от правительства. «Мы все ждем 1 апреля для разъяснений от правительства, финальных условий еще никто не видел. До конца не понятен ни размер первоначального взноса, ни окончательная процентная ставка и сроки кредита», — отметил учредитель нескольких филиалов компании «Этажи» в ХМАО Павел Логненко. Но эксперт поддержал коллегу из Мегиона: рынок вторички начинает просыпаться, оживились и продавцы, и покупатели, ряд которых также начинает оформление сделок. «Заключаем соглашение о задатке, потому что тогла для покупателя не изменится цена к моменту запуска новой ипотечной программы», — говорит собеседник URA.RU.
А вот в Пыть-Яхе — это еще один город, на который распространится льготная семейная ипотека на вторичку, ажиотажа не наблюдается. По словам руководителя филиала «Этажей» Олега Черкашина, в городе объектов, которые подпадают под условия новой программы — дом не старше двадцати лет, около шестидесяти и цены на квартиры в них пока прежние. «Никто не поднял стоимость. Цена экспозиции в среднем 90 тысяч рублей за квадратный метр», — пояснил специалист.
Как и по всему ХМАО, в Пыть-Яхе пока преимущественно продают жилье за наличку из-за дорогой ипотеки. Эксперты рассчитывают, что новая кредитная программа поменяет тенденции, но при этом прогнозируют дальнейший рост цен на жилье.
Ранее URA.RU сообщало, что в 12 городах ХМАО с 1 апреля можно будет воспользоваться покупкой вторичного жилья по семейной ипотеке. В список вошли: Белоярский, Советский, Мегион, Урай, Лянтор, Югорск, Лангепас, Радужный, Нягань, Когалым, Покачи и Пыть-Ях. Согласно новой программе, ипотеку под 6% годовых смогут взять семьи с детьми. При этом первоначальный взнос составит 20% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!