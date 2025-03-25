Вслед за экс-мэром Кондинского района Андреем Мухиным воевать отправились главы сельских поселений этого муниципалитета — Леушей и Мулымьи. О том, что Павел Злыгостев и Евгений Белослудцев уехали на СВО, досрочно сложив полномочия, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Просится на СВО и бывший мэр Куминского, который устроил стрельбу в доме бойфренда дочери после слива домашнего порно школьников. Злыгостев, как и он, — фигурант уголовного дела. Но, в отличие от коллеги, речь идет о коррупционном преступлении — его подозревают в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями», — сообщает инсайдер.
Источники в силовых структурах подтверждают информацию. В пресс-службу управления Следственного комитета России по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало итоги выборов мэра Кондинского района, муниципалитет возглавил бывший заместитель главы Алексей Зяблицев. Предыдущий мэр Андрей Мухин ушел на СВО.
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