В Сургуте возник ажиотаж при подаче заявлений в первый класс

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте подали более 6400 заявлений в первый класс за один день приемной кампании
В Сургуте подали более 6400 заявлений в первый класс за один день приемной кампании Фото:

В Сургуте (ХМАО) в первый день приемной кампании по зачислению в первый класс было подано более 6400 заявлений. Об этом сообщили власти Сургута в telegram-канале.

«Более 6400 заявлений подано в Сургуте в первый день приемной кампании по зачислению в первый класс. Прием заявлений стартовал сегодня в школах города в восемь утра», — указано в публикации администрации города.

В этом году на портале «Госуслуги» появилось нововведение — возможность автоматической отправки заявления для родителей, чьи дети обладают правом внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в школу. Из всех заявлений 99% были поданы в электронном виде.

Для поддержки родителей департамент образования администрации Сургута запустил горячую линию. Обрабатывать заявления начнут 26 марта. Приглашения для подтверждения документов будут рассылать с 1 апреля через «Госуслуги».

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО озвучили даты начала записи детей в первый класс. Раньше всего она начнется в Сургуте и Мегионе — с 25 марта.

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В Сургуте (ХМАО) в первый день приемной кампании по зачислению в первый класс было подано более 6400 заявлений. Об этом сообщили власти Сургута в telegram-канале. «Более 6400 заявлений подано в Сургуте в первый день приемной кампании по зачислению в первый класс. Прием заявлений стартовал сегодня в школах города в восемь утра», — указано в публикации администрации города. В этом году на портале «Госуслуги» появилось нововведение — возможность автоматической отправки заявления для родителей, чьи дети обладают правом внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в школу. Из всех заявлений 99% были поданы в электронном виде. Для поддержки родителей департамент образования администрации Сургута запустил горячую линию. Обрабатывать заявления начнут 26 марта. Приглашения для подтверждения документов будут рассылать с 1 апреля через «Госуслуги». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО озвучили даты начала записи детей в первый класс. Раньше всего она начнется в Сургуте и Мегионе — с 25 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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