В Сургуте возник ажиотаж при подаче заявлений в первый класс

В Сургуте (ХМАО) в первый день приемной кампании по зачислению в первый класс было подано более 6400 заявлений. Об этом сообщили власти Сургута в telegram-канале.
«Более 6400 заявлений подано в Сургуте в первый день приемной кампании по зачислению в первый класс. Прием заявлений стартовал сегодня в школах города в восемь утра», — указано в публикации администрации города.
В этом году на портале «Госуслуги» появилось нововведение — возможность автоматической отправки заявления для родителей, чьи дети обладают правом внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в школу. Из всех заявлений 99% были поданы в электронном виде.
Для поддержки родителей департамент образования администрации Сургута запустил горячую линию. Обрабатывать заявления начнут 26 марта. Приглашения для подтверждения документов будут рассылать с 1 апреля через «Госуслуги».
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО озвучили даты начала записи детей в первый класс. Раньше всего она начнется в Сургуте и Мегионе — с 25 марта.
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