Белый дом: США и РФ договорились о мире в Черном море

Россия и США договорились об обеспечении мирного и безопасного судоходства в Черном море. Об этом сообщили в Белом доме.
«США и РФ договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы в Черном море», — заявил Белый дом. Сообщение передает ТАСС.
Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись 24 марта. Они длились практически 12 часов. Российские и американские представители обсудили украинский конфликт и вопросы безопасного судоходства в Черном море. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
За день до этого в Эр-Рияде прошли переговоры между США и Украиной. Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что обсуждение во время встречи касалось предложений по обеспечению защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры. Очередной раунд переговоров между американскими и украинскими делегациями прошел 25 марта. На них они обсудили возможность 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам и Черному морю в рамках конфликта с Россией.
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