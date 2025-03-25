Белый дом: США и РФ создадут механизм запрета ударов по энергоструктуре

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В Белом доме заявили о новых мерах по договоренностям РФ и США
В Белом доме заявили о новых мерах по договоренностям РФ и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США и Россия приступили к разработке механизма, который закрепит договоренность президентов Дональда Трампа и Владимира Путина об отказе от ударов по энергетическим объектам со стороны ВС РФ и ВСУ в рамках конфликта на Украине. Об этом сообщили в Белом доме.

«США и РФ решили разработать меры по договоренности Трампа и Путина об отказе от ударов по энергетическим объектам РФ и Украины», — говорится в сообщении Белого дома. Там также говорится, что Соединенные Штаты и Россия выражают приветствие усилиям третьих стран по оказанию поддержки в реализации соглашений в области энергетики и морского транспорта.

Ранее Владимир Путин принял решение о  временной приостановке, на срок в 30 дней, атак на объекты энергетической инфраструктуры на территории Украины в рамках договоренности о взаимном прекращении подобных действий. Украинская сторона не соблюдала условия предварительного соглашения и предприняла попытку атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума, расположенного в станице Кавказская Краснодарского края.

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США и Россия приступили к разработке механизма, который закрепит договоренность президентов Дональда Трампа и Владимира Путина об отказе от ударов по энергетическим объектам со стороны ВС РФ и ВСУ в рамках конфликта на Украине. Об этом сообщили в Белом доме. «США и РФ решили разработать меры по договоренности Трампа и Путина об отказе от ударов по энергетическим объектам РФ и Украины», — говорится в сообщении Белого дома. Там также говорится, что Соединенные Штаты и Россия выражают приветствие усилиям третьих стран по оказанию поддержки в реализации соглашений в области энергетики и морского транспорта. Ранее Владимир Путин принял решение о  временной приостановке, на срок в 30 дней, атак на объекты энергетической инфраструктуры на территории Украины в рамках договоренности о взаимном прекращении подобных действий. Украинская сторона не соблюдала условия предварительного соглашения и предприняла попытку атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума, расположенного в станице Кавказская Краснодарского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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