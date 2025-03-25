Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде, где стороны условились о реализации «Черноморской инициативы» и мерах по снятию санкционных барьеров для российского экспорта сельхозпродукции. Об этом говорится в официальном документе.
«В соответствии с договоренностью президентов России и США, стороны обеспечат безопасность судоходства в Черном море, исключая применение силы и использование коммерческих судов в военных целях», — отмечается в заявлении. Оно опубликовано на сайте.
Согласно первому пункту, «Черноморская инициатива» предусматривает контроль за судами через их досмотр для предотвращения военных инцидентов. Второй пункт обязывает США содействовать возвращению российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, включая снижение стоимости страхования перевозок и упрощение доступа к портам и платежным системам.
Однако реализация договоренностей зависит от выполнения ряда условий, среди которых снятие санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, их подключение к SWIFT, а также разблокировка корреспондентских счетов. Кроме того, требуется снять ограничения на торговое финансирование, страхование грузов, обслуживание российских судов в портах и поставки сельхозтехники в Россию. Эти меры касаются как продовольствия, включая рыбопродукцию, так и удобрений.
Четвертый пункт гласит: «Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах». Пятый пункт подчеркивает, что «Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира».
Заявление стало итогом 12-часовых переговоров в Эр-Рияде, где российскую делегацию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Условия вступления договоренностей в силу подчеркивают важность отмены санкций как ключевого шага для восстановления торговых связей.
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