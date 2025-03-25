25 марта 2025

США приняли принципиальные требования России

Россия добилась от США согласия по принципиальным вопросам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
России удалось согласовать с США первый список принципиально важных вопросов
России удалось согласовать с США первый список принципиально важных вопросов Фото:

Россия получила от США согласие по принципиальным для себя вопросам. По мнению замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, основные итоги встречи экспертных групп двух стран, которая состоялась в Эр-Риярде 24 марта, говорят о том, что Кремль добился, чтобы российско-американские договоренности касались не только вопросов урегулирования украинского конфликта, но и снятия санкций.

«В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию „Черноморской инициативы“, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций», — говорится в официальном сообщении Кремля.

Зерновая сделка имеет шанс возродиться
Зерновая сделка имеет шанс возродиться
Фото:

Вместе с тем после этих пунктов следует примечание о том, что они вступят в силу только после соблюдения ряда условий. В частности, речь идет о снятии санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, которые обеспечивают платежи в «международной торговле продовольствием и удобрениями», и о подключении к SWIFT. Кроме того, должны быть сняты санкции с производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также с компаний, которые страхуют такие грузы. Россия требует снять ограничения «на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом», которые перевозят продовольствие и удобрения, и на поставки в РФ сельхозтехники и товаров, необходимых для производства продовольствия и удобрений.

По информации Кремля, стороны «согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года». Этот мораторий может быть продлен, а также предусмотрено, что из договоренности можно выйти «в случае ее несоблюдения одной из сторон».

«Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира», — сказано в заключительных пунктах заявления.

Итоги 12-часовых переговоров экспертных групп России и США, которые состоялись в Эр-Риярде 24 марта, позитивны для Москвы, считает политолог Михаил Карягин. По словам эксперта, прежде всего важно, что «зафиксирована последовательность реализации мер».

«Москва вынесла урок из предыдущей “зерновой сделки”, и теперь утвержден подход “утром деньги – вечером стулья”. То есть сначала снятие ограничений, подключение банка к SWIFT, а затем ответные встречные шаги», — отметил эксперт.
Россия оставляет за собой право выйти из договоренности о запрете ударов по энергетической инфраструктуре
Россия оставляет за собой право выйти из договоренности о запрете ударов по энергетической инфраструктуре
Фото:

США фактически признали то, что Киев нарушает достигнутые ранее договоренности о моратории на удары по энергетическим объектам. «Россия и США определили ответственность сторон за нарушение достигнутых договоренностей в сфере частичного прекращения огня. То есть, во-первых, Москва указала на проблему и несоблюдение режима со стороны Киева.

Во-вторых, проблема признана США. В-третьих, достигнуто согласие относительно последствий на случай сохранения нарушений», — подчеркнул Михаил Карягин.

Эксперт констатирует, что переговорный трек в целом расширяется. «В повестке появляются вопросы, выходящие за пределы исключительно урегулирования украинского кризиса. Это именно то, чего и добивается Кремль», — заключил Карягин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия получила от США согласие по принципиальным для себя вопросам. По мнению замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, основные итоги встречи экспертных групп двух стран, которая состоялась в Эр-Риярде 24 марта, говорят о том, что Кремль добился, чтобы российско-американские договоренности касались не только вопросов урегулирования украинского конфликта, но и снятия санкций. «В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию „Черноморской инициативы“, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций», — говорится в официальном сообщении Кремля. Вместе с тем после этих пунктов следует примечание о том, что они вступят в силу только после соблюдения ряда условий. В частности, речь идет о снятии санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, которые обеспечивают платежи в «международной торговле продовольствием и удобрениями», и о подключении к SWIFT. Кроме того, должны быть сняты санкции с производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также с компаний, которые страхуют такие грузы. Россия требует снять ограничения «на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом», которые перевозят продовольствие и удобрения, и на поставки в РФ сельхозтехники и товаров, необходимых для производства продовольствия и удобрений. По информации Кремля, стороны «согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года». Этот мораторий может быть продлен, а также предусмотрено, что из договоренности можно выйти «в случае ее несоблюдения одной из сторон». «Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира», — сказано в заключительных пунктах заявления. Итоги 12-часовых переговоров экспертных групп России и США, которые состоялись в Эр-Риярде 24 марта, позитивны для Москвы, считает политолог Михаил Карягин. По словам эксперта, прежде всего важно, что «зафиксирована последовательность реализации мер». США фактически признали то, что Киев нарушает достигнутые ранее договоренности о моратории на удары по энергетическим объектам. «Россия и США определили ответственность сторон за нарушение достигнутых договоренностей в сфере частичного прекращения огня. То есть, во-первых, Москва указала на проблему и несоблюдение режима со стороны Киева. Эксперт констатирует, что переговорный трек в целом расширяется. «В повестке появляются вопросы, выходящие за пределы исключительно урегулирования украинского кризиса. Это именно то, чего и добивается Кремль», — заключил Карягин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...