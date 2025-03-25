МИД: Россия никому не отдаст ЗАЭС

Передача Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) или контроля над ней другой стране, включая Украину, а также совместная эксплуатация станции, невозможны и недопустимы. Об этом сообщили в МИД России.
«Возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Из объяснений МИД РФ следует, что отсутствие международных прецедентов такого рода сотрудничества обусловлено вопросами ядерной и физической безопасности. В частности, в сообщении указывается, что в случае совместной эксплуатации «невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проявил интерес к новым ресурсам Украины, в частности к атомным электростанциям, сообщал Bloomberg. Несмотря на предыдущие заявления Трампа о возможности скорого заключения сделки по редкоземельным металлам, его интересы теперь переключились на посредничество в достижении перемирия между Россией и Украиной, что также связано с усилением фокуса на энергетическую сферу.
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