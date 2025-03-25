25 марта 2025

МИД: Россия никому не отдаст ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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ЗАЭС принадлежит России и не может быть передана под чужой контроль
ЗАЭС принадлежит России и не может быть передана под чужой контроль Фото:

Передача Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) или контроля над ней другой стране, включая Украину, а также совместная эксплуатация станции, невозможны и недопустимы. Об этом сообщили в МИД России.

«Возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Из объяснений МИД РФ следует, что отсутствие международных прецедентов такого рода сотрудничества обусловлено вопросами ядерной и физической безопасности. В частности, в сообщении указывается, что в случае совместной эксплуатации «невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проявил интерес к новым ресурсам Украины, в частности к атомным электростанциям, сообщал Bloomberg. Несмотря на предыдущие заявления Трампа о возможности скорого заключения сделки по редкоземельным металлам, его интересы теперь переключились на посредничество в достижении перемирия между Россией и Украиной, что также связано с усилением фокуса на энергетическую сферу.

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Передача Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) или контроля над ней другой стране, включая Украину, а также совместная эксплуатация станции, невозможны и недопустимы. Об этом сообщили в МИД России. «Возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Из объяснений МИД РФ следует, что отсутствие международных прецедентов такого рода сотрудничества обусловлено вопросами ядерной и физической безопасности. В частности, в сообщении указывается, что в случае совместной эксплуатации «невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб». Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проявил интерес к новым ресурсам Украины, в частности к атомным электростанциям, сообщал Bloomberg. Несмотря на предыдущие заявления Трампа о возможности скорого заключения сделки по редкоземельным металлам, его интересы теперь переключились на посредничество в достижении перемирия между Россией и Украиной, что также связано с усилением фокуса на энергетическую сферу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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