Bloomberg: Трамп нашел себе более желанную добычу на Украине, чем редкоземы

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на новые ресурсы Украины — атомные электростанции. Теперь он хочет получить их больше, чем редкоземельные металлы, пишет Bloomberg.
«Несмотря на комментарии Трампа о том, что сделка [по редкоземам] может быть скоро завершена, фокус его администрации сместился на посредничество в перемирии между Россией и Украиной в контексте нацеливания на энергетические активы. И потенциального перевода украинских атомных электростанций в американскую собственность», — пишет Bloomberg.
Трамп заявил 24 марта, что уже согласовал сделку с президентом Украины Владимиром Зеленским по редкоземельным металлам. Подписание соответствующих договоров планируется в скором времени.
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