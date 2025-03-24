Bloomberg: Трамп нашел себе более желанную добычу на Украине, чем редкоземы

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Трамп хочет получить украинские АЭС
Трамп хочет получить украинские АЭС Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на новые ресурсы Украины — атомные электростанции. Теперь он хочет получить их больше, чем редкоземельные металлы, пишет Bloomberg.

«Несмотря на комментарии Трампа о том, что сделка [по редкоземам] может быть скоро завершена, фокус его администрации сместился на посредничество в перемирии между Россией и Украиной в контексте нацеливания на энергетические активы. И потенциального перевода украинских атомных электростанций в американскую собственность», — пишет Bloomberg.

Трамп заявил 24 марта, что уже согласовал сделку с президентом Украины Владимиром Зеленским по редкоземельным металлам. Подписание соответствующих договоров планируется в скором времени.

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Президент США Дональд Трамп обратил внимание на новые ресурсы Украины — атомные электростанции. Теперь он хочет получить их больше, чем редкоземельные металлы, пишет Bloomberg. «Несмотря на комментарии Трампа о том, что сделка [по редкоземам] может быть скоро завершена, фокус его администрации сместился на посредничество в перемирии между Россией и Украиной в контексте нацеливания на энергетические активы. И потенциального перевода украинских атомных электростанций в американскую собственность», — пишет Bloomberg. Трамп заявил 24 марта, что уже согласовал сделку с президентом Украины Владимиром Зеленским по редкоземельным металлам. Подписание соответствующих договоров планируется в скором времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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