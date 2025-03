США хотят получить контроль над Запорожской АЭС: каковы перспективы

Политолог Дробницкий: переход ЗАЭС под контроль США невозможен

21 марта 2025 в 01:09 Размер текста - 17 +

ЗАЭС находится на территории России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU США намерены получить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщают иностранные СМИ. При этом такие амбиции, согласно мнению экспертов, вряд ли могут быть реализуемы. Чего хочет Вашингтон, чем знаменита ЗАЭС, и каковы перспективы Штатов в этом проекте — в материале URA.RU. Что такое ЗАЭС Запорожская атомная электростанция, расположенная на территории России в одноименной области, является самой крупной атомной станцией в Европе и занимает девятое место в мировом рейтинге. Она находится в степной области у берегов Каховского водохранилища и занимает общую площадь около 8 квадратных километров. На этой площади размещены шесть энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами типа ВВЭР-1000, а также три тепловые станции, работающие на угле и газе, и город Энергодар. Управление Запорожской АЭС с 1996 года осуществляла Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Станция находится в новом регионе России, который присоединился к стране в результате референдума. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Трамп: в рамках переговоров по ситуации на Украине обсуждается судьба ЗАЭС Зачем ЗАЭС Вашингтону Согласно информации, опубликованной Financial Times, администрация президента США рассматривает возможность использования атомных электростанций для извлечения редких и стратегически значимых минералов. Это может входить в общую стратегию Трампа по получению редкоземельных ресурсов Украины. В рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине активно обсуждалась судьба ЗАЭС. По словам президента США Дональда Трампа, разговор касался «очень большой электростанции». Эксперты считают, что ЗАЭС не перейдет под контроль Штатов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Переход ЗАЭС под контроль США невозможен Переход ЗАЭС под полный контроль США в настоящее время невозможен, заявил американист Дмитрий Дробницкий: «Европейцы дали понять, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на условия России. Режим Зеленского тоже не хочет прекращения боевых действий. Так что разговоры о передаче украинских АЭС под контроль США не имеют никакого значения, пока не случится что-то такое, что кардинально изменит ситуацию», — сказал Дробницкий в беседе с «Ридусом». Дробницкий отметил, что теоретически возможно создание совместного предприятия между Россией и США для управления ЗАЭС, однако для начала таких переговоров требуется завершение конфликта на Украине. На текущий момент перспективы достижения мира остаются туманными, что делает любые предложения о контроле АЭС предметом далекого будущего. На Украине тоже отвергают идею о передаче ЗАЭС Эксперты в сфере энергетики Украины выразили сомнения в предложении администрации Трампа о передаче атомных станций под управление США, сообщает The New York Times. В соответствии с действующим украинским законодательством, атомные электростанции не подлежат приватизации, указали они. Специалисты отметили возможность сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере улучшения управления атомными станциями. Но остаются скептически настроены относительно перспективы их контроля. При этом между Киевом и Вашингтоном есть разногласия относительно того, о каких конкретно станциях идет речь. В то время как американская сторона использует термин «АЭС» во множественном числе, президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что дискуссия касается исключительно Запорожской АЭС, расположенной на территории России в Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США намерены получить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщают иностранные СМИ. При этом такие амбиции, согласно мнению экспертов, вряд ли могут быть реализуемы. Чего хочет Вашингтон, чем знаменита ЗАЭС, и каковы перспективы Штатов в этом проекте — в материале URA.RU. Что такое ЗАЭС Запорожская атомная электростанция, расположенная на территории России в одноименной области, является самой крупной атомной станцией в Европе и занимает девятое место в мировом рейтинге. Она находится в степной области у берегов Каховского водохранилища и занимает общую площадь около 8 квадратных километров. На этой площади размещены шесть энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами типа ВВЭР-1000, а также три тепловые станции, работающие на угле и газе, и город Энергодар. Управление Запорожской АЭС с 1996 года осуществляла Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Станция находится в новом регионе России, который присоединился к стране в результате референдума. Зачем ЗАЭС Вашингтону Согласно информации, опубликованной Financial Times, администрация президента США рассматривает возможность использования атомных электростанций для извлечения редких и стратегически значимых минералов. Это может входить в общую стратегию Трампа по получению редкоземельных ресурсов Украины. В рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине активно обсуждалась судьба ЗАЭС. По словам президента США Дональда Трампа, разговор касался «очень большой электростанции». Переход ЗАЭС под контроль США невозможен Переход ЗАЭС под полный контроль США в настоящее время невозможен, заявил американист Дмитрий Дробницкий: Дробницкий отметил, что теоретически возможно создание совместного предприятия между Россией и США для управления ЗАЭС, однако для начала таких переговоров требуется завершение конфликта на Украине. На текущий момент перспективы достижения мира остаются туманными, что делает любые предложения о контроле АЭС предметом далекого будущего. На Украине тоже отвергают идею о передаче ЗАЭС Эксперты в сфере энергетики Украины выразили сомнения в предложении администрации Трампа о передаче атомных станций под управление США, сообщает The New York Times. В соответствии с действующим украинским законодательством, атомные электростанции не подлежат приватизации, указали они. Специалисты отметили возможность сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере улучшения управления атомными станциями. Но остаются скептически настроены относительно перспективы их контроля. При этом между Киевом и Вашингтоном есть разногласия относительно того, о каких конкретно станциях идет речь. В то время как американская сторона использует термин «АЭС» во множественном числе, президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что дискуссия касается исключительно Запорожской АЭС, расположенной на территории России в Запорожской области.