Челябинцу выписали протокол за прогулку с китайцами

25 марта 2025 в 23:39 Размер текста - 17 +

Челябинца предупредили об опасности выхода на тонкий лед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году В Челябинске наказали мужчину, который сопровождал компанию из Китая. Протокол об административном правонарушении на него составили за то, что вместе с иностранцами он вышел на лед Шершневского водохранилища. Об этом рассказали в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города. «На Шерневском водохранилище 25 марта компания из Поднебесной вместе с сопровождающим вышла под запрещающий знак. Специалисты вручили нарушителю протокол об административном правонарушении, побеседовав с гостями города», — уточнили в ведомстве. В управлении также добавили, что патрулирование опасных мест в период активного таяния льда и снега продолжается. За игнорирование запрещающих знаков у водоемов грозит штраф до двух тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, сброс воды на Шершневском водохранилище увеличен в три раза. При необходимости, параметры сброса специалисты увеличат. Также прошло обследование реки от плотины у водохранилища до моста в районе поста ГАИ в Металлургическом районе. Особое внимание уделялось местам, где в прошлом году в пик паводка фиксировались подтопления. Сейчас ситуация удовлетворительная. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске наказали мужчину, который сопровождал компанию из Китая. Протокол об административном правонарушении на него составили за то, что вместе с иностранцами он вышел на лед Шершневского водохранилища. Об этом рассказали в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города. «На Шерневском водохранилище 25 марта компания из Поднебесной вместе с сопровождающим вышла под запрещающий знак. Специалисты вручили нарушителю протокол об административном правонарушении, побеседовав с гостями города», — уточнили в ведомстве. В управлении также добавили, что патрулирование опасных мест в период активного таяния льда и снега продолжается. За игнорирование запрещающих знаков у водоемов грозит штраф до двух тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, сброс воды на Шершневском водохранилище увеличен в три раза. При необходимости, параметры сброса специалисты увеличат. Также прошло обследование реки от плотины у водохранилища до моста в районе поста ГАИ в Металлургическом районе. Особое внимание уделялось местам, где в прошлом году в пик паводка фиксировались подтопления. Сейчас ситуация удовлетворительная.