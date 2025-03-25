Челябинцу выписали протокол за прогулку с китайцами

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Челябинца предупредили об опасности выхода на тонкий лед Фото:
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Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Челябинске наказали мужчину, который сопровождал компанию из Китая. Протокол об административном правонарушении на него составили за то, что вместе с иностранцами он вышел на лед Шершневского водохранилища. Об этом рассказали в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.

«На Шерневском водохранилище 25 марта компания из Поднебесной вместе с сопровождающим вышла под запрещающий знак. Специалисты вручили нарушителю протокол об административном правонарушении, побеседовав с гостями города», — уточнили в ведомстве.

В управлении также добавили, что патрулирование опасных мест в период активного таяния льда и снега продолжается. За игнорирование запрещающих знаков у водоемов грозит штраф до двух тысяч рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, сброс воды на Шершневском водохранилище увеличен в три раза. При необходимости, параметры сброса специалисты увеличат. Также прошло обследование реки от плотины у водохранилища до моста в районе поста ГАИ в Металлургическом районе. Особое внимание уделялось местам, где в прошлом году в пик паводка фиксировались подтопления. Сейчас ситуация удовлетворительная.

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В Челябинске наказали мужчину, который сопровождал компанию из Китая. Протокол об административном правонарушении на него составили за то, что вместе с иностранцами он вышел на лед Шершневского водохранилища. Об этом рассказали в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города. «На Шерневском водохранилище 25 марта компания из Поднебесной вместе с сопровождающим вышла под запрещающий знак. Специалисты вручили нарушителю протокол об административном правонарушении, побеседовав с гостями города», — уточнили в ведомстве. В управлении также добавили, что патрулирование опасных мест в период активного таяния льда и снега продолжается. За игнорирование запрещающих знаков у водоемов грозит штраф до двух тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, сброс воды на Шершневском водохранилище увеличен в три раза. При необходимости, параметры сброса специалисты увеличат. Также прошло обследование реки от плотины у водохранилища до моста в районе поста ГАИ в Металлургическом районе. Особое внимание уделялось местам, где в прошлом году в пик паводка фиксировались подтопления. Сейчас ситуация удовлетворительная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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