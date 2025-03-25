Шольцу и старому правительству Германии вручили увольнительные грамоты

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер провел церемонию вручения увольнительных грамот канцлеру Олафу Шольцу и членам его правительства в связи с окончанием их полномочий. Трансляция мероприятия была организована на youtube-канале президента.
Во время церемонии Штайнмайер заявил, что время управления кабинетом Шольца ознаменовалось значительными изменениями в мире и серьезными кризисами, с которыми Германия столкнулась, включая начало конфликта на Украине. Президент также выразил критику в адрес новой администрации США, обвинив ее в попытках подорвать основы либеральной демократии.
На досрочных парламентских выборах, прошедших 23 февраля, победу одержал блок ХДС/ХСС, получивший 28,6% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место с результатом 20,8% — это лучший результат в их истории. СДПГ под руководством Шольца оказалась на третьем месте с 16,4% голосов, что стало худшим показателем в истории партии.
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