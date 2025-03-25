25 марта 2025

Шольцу и старому правительству Германии вручили увольнительные грамоты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Канцлер Шольц покидает пост
Канцлер Шольц покидает пост Фото:

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер провел церемонию вручения увольнительных грамот канцлеру Олафу Шольцу и членам его правительства в связи с окончанием их полномочий. Трансляция мероприятия была организована на youtube-канале президента.

Во время церемонии Штайнмайер заявил, что время управления кабинетом Шольца ознаменовалось значительными изменениями в мире и серьезными кризисами, с которыми Германия столкнулась, включая начало конфликта на Украине. Президент также выразил критику в адрес новой администрации США, обвинив ее в попытках подорвать основы либеральной демократии.

На досрочных парламентских выборах, прошедших 23 февраля, победу одержал блок ХДС/ХСС, получивший 28,6% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место с результатом 20,8% — это лучший результат в их истории. СДПГ под руководством Шольца оказалась на третьем месте с 16,4% голосов, что стало худшим показателем в истории партии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер провел церемонию вручения увольнительных грамот канцлеру Олафу Шольцу и членам его правительства в связи с окончанием их полномочий. Трансляция мероприятия была организована на youtube-канале президента. Во время церемонии Штайнмайер заявил, что время управления кабинетом Шольца ознаменовалось значительными изменениями в мире и серьезными кризисами, с которыми Германия столкнулась, включая начало конфликта на Украине. Президент также выразил критику в адрес новой администрации США, обвинив ее в попытках подорвать основы либеральной демократии. На досрочных парламентских выборах, прошедших 23 февраля, победу одержал блок ХДС/ХСС, получивший 28,6% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место с результатом 20,8% — это лучший результат в их истории. СДПГ под руководством Шольца оказалась на третьем месте с 16,4% голосов, что стало худшим показателем в истории партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...