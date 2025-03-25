25 марта 2025

В Челябинске снова продают легендарный спиртзавод, теперь уже за 198 миллионов. Скрин

В Челябинске продают здания спиртзавода «Кaзaк Уральский» за 198,3 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ликеро-водочный завод. Челябинск, ликеро-водочный завод
Корпуса завода выставляются на продажу с 2017 года Фото:

В центре Челябинска продают здания ликеро-водочного завода вместе с земельными участками за 198,3 млн рублей. Строения являются бывшими производственными помещениями предприятия «Кaзaк Уральский». За недвижимое имущество владельцы просят почти на 60 млн больше, чем в 2023 году. Соответствующее объявление опубликовано на доске интернет-объявлений.

«Уникальный кoммepчeский комплeкc здaний. Рacпoложение в центре города. Есть необходимое количество электричества, тепло, вода. Имеются действующие арендаторы», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что общее количество площадей составляет 6515 квадратных метров. Объекты подходят как для организации бизнеса, так и для сдачи в аренду.

Как сообщало URA.RU ранее, весной 2023 года имущественный комплекс бывшего ликеро-водочного завода «Казак Уральский» выставляли на продажу за 140 миллионов рублей. АО «Росспиртпром» решил реализовать актив на открытом аукционе единым лотом. Желающим предложили приобрести 46 объектов недвижимого и 24 объектов движимого имущества.

Расположенное на улице Третьего Интернационала предприятие было закрыто в 2004 году. Позднее здание переоборудовали под офисы.

Здание в центре Челябинска продается почти за 200 млн рублей
Здание в центре Челябинска продается почти за 200 млн рублей

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В центре Челябинска продают здания ликеро-водочного завода вместе с земельными участками за 198,3 млн рублей. Строения являются бывшими производственными помещениями предприятия «Кaзaк Уральский». За недвижимое имущество владельцы просят почти на 60 млн больше, чем в 2023 году. Соответствующее объявление опубликовано на доске интернет-объявлений. «Уникальный кoммepчeский комплeкc здaний. Рacпoложение в центре города. Есть необходимое количество электричества, тепло, вода. Имеются действующие арендаторы», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что общее количество площадей составляет 6515 квадратных метров. Объекты подходят как для организации бизнеса, так и для сдачи в аренду. Как сообщало URA.RU ранее, весной 2023 года имущественный комплекс бывшего ликеро-водочного завода «Казак Уральский» выставляли на продажу за 140 миллионов рублей. АО «Росспиртпром» решил реализовать актив на открытом аукционе единым лотом. Желающим предложили приобрести 46 объектов недвижимого и 24 объектов движимого имущества. Расположенное на улице Третьего Интернационала предприятие было закрыто в 2004 году. Позднее здание переоборудовали под офисы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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