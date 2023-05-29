В центре Челябинска продают здание ликеро-водочного завода

В Челябинске продают здание ликеро-водочного завода «Казак Уральский»

Завод был остановлен в 2004 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В центре Челябинска выставлен на продажу имущественный комплекс бывшего ликеро-водочного завода «Казак Уральский» за более чем 140 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«АО „Росспиртпром“ на открытом аукционе (Москва) реализует единым лотом имущество, состоящее из 46 объектов недвижимого и 24 объектов движимого имущества. Общая стоимость лота составляет 140 миллионов 436 тысяч 148 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В объявлении указано, что в состав лота входят два земельных участка. Первый расположен по улице Третьего Интернационала, дом 90, его площадь составляет 15,5 тысяч квадратных метров. Второй участок площадью более 31 тысячи квадратных метров расположен на улице Родькина, 13. Ликеро-водочный завод был одним из крупнейших в Челябинской области, но в 2004 году его закрыли, а здание переоборудовали под офисы. Строения с 2017 года были несколько раз выставлены на продажу.

Ранее стало известно, что в Верхнеуральске выставлен на продажу один из старейших водочных заводов России, который после консервации тайно запустили три пенсионерки. Предприятие без линий розлива и упаковки можно было приобрести за 30 миллионов рублей.