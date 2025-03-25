25 марта 2025

В России предлагают не давать субсидии на жилье даже бывшим мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
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Преимущество в получении жилья должно быть у граждан страны
Преимущество в получении жилья должно быть у граждан страны Фото:

Государственный сертификат на жилье необходимо выдавать тем, кто стал гражданином России не менее 10 лет назад. Об этом рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он пояснил, что это требование не относится к жителям новых регионов РФ.

«Нужно ввести ограничения на получение государственного жилищного сертификата», — передает РИА Новости слова Слуцкого. Политик уточнил, что такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По словам Слуцкого, в России уже были скандальные ситуации, когда бывшие мигранты оказывались в первых рядах на получение жилья. В это же время, коренные жители годами стоят в очереди, чтобы улучшить жилищные условия, отметил депутат Госдумы.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что в России предлагается ввести новые требования для получения государственных жилищных сертификатов. Заявители не должны иметь иностранной недвижимости, обладать только российским гражданством и проживать в этом статусе не менее 10 лет.

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Государственный сертификат на жилье необходимо выдавать тем, кто стал гражданином России не менее 10 лет назад. Об этом рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он пояснил, что это требование не относится к жителям новых регионов РФ. «Нужно ввести ограничения на получение государственного жилищного сертификата», — передает РИА Новости слова Слуцкого. Политик уточнил, что такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам Слуцкого, в России уже были скандальные ситуации, когда бывшие мигранты оказывались в первых рядах на получение жилья. В это же время, коренные жители годами стоят в очереди, чтобы улучшить жилищные условия, отметил депутат Госдумы. Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что в России предлагается ввести новые требования для получения государственных жилищных сертификатов. Заявители не должны иметь иностранной недвижимости, обладать только российским гражданством и проживать в этом статусе не менее 10 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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