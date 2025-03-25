25 марта 2025

В МАК назвали причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, в котором погибли пермяки

Ми-8 с туристами из Перми разбился из-за действий экипажа в условиях облачности
© Служба новостей «URA.RU»
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В вертолете были туристы из Пермского края (архивное фото)
В вертолете были туристы из Пермского края (архивное фото) Фото:
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В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец

Крушение вертолета Ми-8 в августе 2024 года на Камчатке произошло из-за действий экипажа в плохих погодных условиях. Такие выводы сделаны в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). 

«Несколько факторов способствовали авиакатастрофе. Это выполнение командиром воздушного судна полета в метеорологических условиях, не соответствующих правилам визуальных полетов, принятие командиром решения о снижении в условиях ограниченной видимости в горной местности, а также недостатки в профилактической работе должностных лиц ООО АК „ВИТЯЗЬ-АЭРО“ по обеспечению безопасности полетов», — сказано в документе.

Катастрофа вертолета произошла 31 августа на Камчатке. Ми-8 пропал вскоре после вылета. Было установлено, что он разбился, врезавшись в сопку. Авиакатастрофа унесла жизни 22 человек. Среди них были шесть пермяков.

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Крушение вертолета Ми-8 в августе 2024 года на Камчатке произошло из-за действий экипажа в плохих погодных условиях. Такие выводы сделаны в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).  «Несколько факторов способствовали авиакатастрофе. Это выполнение командиром воздушного судна полета в метеорологических условиях, не соответствующих правилам визуальных полетов, принятие командиром решения о снижении в условиях ограниченной видимости в горной местности, а также недостатки в профилактической работе должностных лиц ООО АК „ВИТЯЗЬ-АЭРО“ по обеспечению безопасности полетов», — сказано в документе. Катастрофа вертолета произошла 31 августа на Камчатке. Ми-8 пропал вскоре после вылета. Было установлено, что он разбился, врезавшись в сопку. Авиакатастрофа унесла жизни 22 человек. Среди них были шесть пермяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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