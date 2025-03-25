В МАК назвали причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, в котором погибли пермяки

Крушение вертолета Ми-8 в августе 2024 года на Камчатке произошло из-за действий экипажа в плохих погодных условиях. Такие выводы сделаны в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Несколько факторов способствовали авиакатастрофе. Это выполнение командиром воздушного судна полета в метеорологических условиях, не соответствующих правилам визуальных полетов, принятие командиром решения о снижении в условиях ограниченной видимости в горной местности, а также недостатки в профилактической работе должностных лиц ООО АК „ВИТЯЗЬ-АЭРО“ по обеспечению безопасности полетов», — сказано в документе.
Катастрофа вертолета произошла 31 августа на Камчатке. Ми-8 пропал вскоре после вылета. Было установлено, что он разбился, врезавшись в сопку. Авиакатастрофа унесла жизни 22 человек. Среди них были шесть пермяков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!