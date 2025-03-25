25 марта 2025

Робот помог врачам из ХМАО провести уникальную операцию по удалению рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи из ХМАО провели уникальную операцию, которую не делал еще никто в мире
Врачи из ХМАО провели уникальную операцию, которую не делал еще никто в мире Фото:

В Окружную клиническую больницу ХМАО обратился 37-летний мужчина с жалобами на боли в промежности и кровотечение из уретры. Причина недомоганий пациента оказалась в раке прямой кишки, который необычно расположен в области уретры. Операцию по удалению опухоли хирургам помогал проводить робот ассистент, сообщили в депздраве Югры.

«Пациент — 37-летний мужчина — обратился в клинику с болями в промежности, кровотечением из уретры с кровяными сгустками и установленной ранее цистостомой… Во время уретро-цисто-дивертикулоскопии был удален фрагмент опухолевого образования и направлен на исследование. Патоморфологический анализ показал, что это рак прямой кишки, необычно расположенный в области уретры… С помощью роботизированного комплекса „Da Vinci Si“ хирурги удалили дивертикул с опухолевыми массами и восстановили целостность уретры», — написано на сайте ведомства.

Операция длилась около трех часов. «Мы не нашли описаний подобных случаев в мировой литературе. Это по-настоящему уникальная операция», — дополняют врачи. Сейчас с пациентом все в порядке, однако он вынужден проходить онкологическое лечение.

Ранее URA.RU писало, что врач из Сургута спас 22-летнего парня с травмой головы, вставив в сосуды мозга двухметровую микроспираль. Дело в том, что пациент получил сильный удар мячом в голову, играя в футбол. Вскоре у него сместился левый глаз, и обследование выявило разрыв сонной артерии и артериовенозную фистулу (патологическое соединение артерии и вены).

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В Окружную клиническую больницу ХМАО обратился 37-летний мужчина с жалобами на боли в промежности и кровотечение из уретры. Причина недомоганий пациента оказалась в раке прямой кишки, который необычно расположен в области уретры. Операцию по удалению опухоли хирургам помогал проводить робот ассистент, сообщили в депздраве Югры. «Пациент — 37-летний мужчина — обратился в клинику с болями в промежности, кровотечением из уретры с кровяными сгустками и установленной ранее цистостомой… Во время уретро-цисто-дивертикулоскопии был удален фрагмент опухолевого образования и направлен на исследование. Патоморфологический анализ показал, что это рак прямой кишки, необычно расположенный в области уретры… С помощью роботизированного комплекса „Da Vinci Si“ хирурги удалили дивертикул с опухолевыми массами и восстановили целостность уретры», — написано на сайте ведомства. Операция длилась около трех часов. «Мы не нашли описаний подобных случаев в мировой литературе. Это по-настоящему уникальная операция», — дополняют врачи. Сейчас с пациентом все в порядке, однако он вынужден проходить онкологическое лечение. Ранее URA.RU писало, что врач из Сургута спас 22-летнего парня с травмой головы, вставив в сосуды мозга двухметровую микроспираль. Дело в том, что пациент получил сильный удар мячом в голову, играя в футбол. Вскоре у него сместился левый глаз, и обследование выявило разрыв сонной артерии и артериовенозную фистулу (патологическое соединение артерии и вены).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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