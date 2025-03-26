Военный с позывным «Мажор» рассказал о живом щите ВСУ в Курской области

Во время зачистки Викторовки в Курской области, военнослужащие 150-го мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» захватили в плен украинского военного. Он рассказал, что отступающие подразделения ВСУ оставляют после себя отряды для замедления продвижения российских войск, это помогло выполнить боевую задачу по уничтожению противника. Об этом сообщил командир батальона с позывным «Мажор».
«Был пленен солдат, показания которого дали ясность в этом плане, что противник отходит, ставив определенного рода подразделения для огневого блокирования нашего продвижения. Это не помешало моему подразделению выполнить боевой приказ», — рассказал российский боец. Его слова передает ТАСС.
Командир батальона уточнил, что его войска обошли Викторовку с двух сторон и начали уничтожение сил противника в лесной зоне между населенным пунктом и Казачьей Локней. В ходе процесса был ликвидирован пулеметный расчет ВСУ, обеспечивавший отход основных подразделений противника. С использованием сведений, полученных от украинского пленного, подразделение достигло Казачьей Локни и совместно с 155-й и 34-й бригадами морской пехоты завершило зачистку территории, а также организовало эвакуацию местных жителей. При этом гражданское население получило необходимую медицинскую и продовольственную помощь.
После освобождения Викторовки было взято под контроль еще 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Правда и Южный. Также было зачищено от войск противника свыше 100 квадратных километров.
Кроме того, российские военные ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в Гончаровке в регионе. По его словам, линия фронта продвигается, в этом помогает артиллерийская поддержка, пишет «Царьград».
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