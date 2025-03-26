Молодой после 35: в России допустили повышение возраста молодежи

В России предположили увеличить возраст, к которому относят молодежь, в связи с увеличением средней продолжительности жизни и изменениями в возрастной структуре населения. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — заявил Онищенко, его слова передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что увеличение средней продолжительности жизни требует адаптации социальных норм, в том числе возрастных критериев для определения молодежи. Академик также указал, что при рассмотрении таких предложений необходимо избегать административного давления и предоставлять обоснования, как подобные изменения могут повлиять на экономику и научное развитие страны.
Согласно действующему федеральному законодательству РФ, к молодежи относят лиц в возрасте от 14 до 35 лет. Однако недавно руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в сообщении в соцсетях сослался на комментарий руководителя АНО «Семья и Родина» и члена комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Натальи Локтевой, касающийся обсуждения возможности повышения возраста молодежи до 40 лет. Позже Гуров уточнил, что вопрос не обсуждался на законодательном или исполнительном уровне.
Ранее сообщалось, что россияне в 2025 году не смогут выйти на пенсию по старости из-за продолжающегося переходного периода увеличения пенсионного возраста. Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова отметила, что при этом в текущем году пройдет назначение досрочных пенсий. Однако на пенсию смогут выйти граждане с правом на досрочную страховую пенсию, пенсию по потере кормильца и россияне из новых регионов, передает «Национальная служба новостей».
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