19 января 2025

Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2025 году в России действует переходный период увеличения пенсионного возраста
В 2025 году в России действует переходный период увеличения пенсионного возраста Фото:

В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости из-за продолжающегося переходного периода увеличения пенсионного возраста. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в интервью РИА Новости.

«В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости, поскольку на этот год приходится переходный период повышения пенсионного возраста», — сказала Солодовникова. При этом, по словам эксперта, в 2025 году будут назначаться досрочные пенсии.

Солодовникова уточнила, что на пенсию смогут выйти те, кто имеет право на досрочную страховую пенсию, пенсию по инвалидности и по потере кормильца, а также по гособеспечению. Это также касается жителей новых регионов России.

В прошлом году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно). В 2026 году на пенсию выйдут женщины 1967 года и мужчин 1962 года рождения.

В результате пенсионной реформы, начатой в России, в 2025 году для выхода на пенсию необходимо накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Требуется также иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости из-за продолжающегося переходного периода увеличения пенсионного возраста. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в интервью РИА Новости. «В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости, поскольку на этот год приходится переходный период повышения пенсионного возраста», — сказала Солодовникова. При этом, по словам эксперта, в 2025 году будут назначаться досрочные пенсии. Солодовникова уточнила, что на пенсию смогут выйти те, кто имеет право на досрочную страховую пенсию, пенсию по инвалидности и по потере кормильца, а также по гособеспечению. Это также касается жителей новых регионов России. В прошлом году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно). В 2026 году на пенсию выйдут женщины 1967 года и мужчин 1962 года рождения. В результате пенсионной реформы, начатой в России, в 2025 году для выхода на пенсию необходимо накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Требуется также иметь страховой стаж не менее 15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...