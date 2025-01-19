Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году

В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости из-за продолжающегося переходного периода увеличения пенсионного возраста. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в интервью РИА Новости.
«В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости, поскольку на этот год приходится переходный период повышения пенсионного возраста», — сказала Солодовникова. При этом, по словам эксперта, в 2025 году будут назначаться досрочные пенсии.
Солодовникова уточнила, что на пенсию смогут выйти те, кто имеет право на досрочную страховую пенсию, пенсию по инвалидности и по потере кормильца, а также по гособеспечению. Это также касается жителей новых регионов России.
В прошлом году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно). В 2026 году на пенсию выйдут женщины 1967 года и мужчин 1962 года рождения.
В результате пенсионной реформы, начатой в России, в 2025 году для выхода на пенсию необходимо накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Требуется также иметь страховой стаж не менее 15 лет.
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